لجذب الإناث..شاهد كيف يستعرض ذكر سحلية لغلوغه بكل فخر في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون الذقن المزدوج، أو ما يُعرف باللغلوغ، بمثابة مشكلة للبعض، ولكن ليس بالنسبة لذكر السحلية هذا، الذي يظهر وهو يستعرض لغلوغه بكل فخر وتباهٍ في الهند.

وفي مقطع فيديو أثار إعجاب رواد منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" (شاهد الفيديو أعلاه)، استطاع مصور الحياة البرية الهندي أيوش سينغ، أن يرصد ذكر السحلية مروحية الحلق، وهو يصعد قمة صخرة، ثم ينفش مروحته ذات الألوان الزاهية التي بجاذبيتها تخطف أنظار الإناث بهدف التزاوج.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال سينغ إنه أراد إبراز مدى جمال وتفرّد هذه السحلية، ومشاركة ذلك مع الأشخاص على الإنترنت.

وعثر سينغ على هذه السحلية خلال تجوّله بمنتزه "Mahatma Hill" الواقع في مدينة بيون بولاية ماهاراشترا الهندية، حسبما ذكره.

وخلال زيارته، علم المصور الهندي من بعض السكان المحليين أنهم شاهدوا هذه السحلية مختبأة وسط الشجيرات بالمنطقة.

وأشار سينغ إلى أنه رصد السحلية خلال ذروة الصيف، الذي يُعد موسم التزاوج الذي يخرج خلاله ذكور السحالي لجذب الإناث، قائلًا: "توفرت لدي الفرصة الأمثل لإلقاء نظرة عن قرب عليها وتوثيقها".

ورغم أنها قد تبدو للوهلة الأولى مثل السحالي العادية الأخرى، إلا أن تفردها يكمن في ذقنها الذي يتخذ شكل مروحة.

ولفت سينغ إلى أن الألوان الجذابة التي تزيّن "المروحة" تُعد حصرية لدى ذكور هذا النوع من السحالي.

وأثناء توثيق ذكر السحلية، تمثّل التحدي الرئيسي في حقيقة أن هذه الزواحف تتحرّك باستمرار طوال الوقت، ما جعل مهمة توثيقها صعبة بالنسبة للمصور الهندي.

ولاقت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالسحلية الحلقية استحسانًا وإعجابًا من قبل متابعيه. وأوضح سينغ: "لقد كان مشهدا مختلفًا وفريدًا بالنسبة لهم"،