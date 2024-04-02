تجربة طعام "تاريخية" مخبأة بين جدران قلعة عمرها أكثر من 800 عام في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تتخيل خوض تجربة عشاء داخل غرفة مخبأة بين جدران قلعة حربية، عمرها أكثر من 800 عام؟

وداخل قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية القاهرة، التي شهدت أحداثاً مصيرية على مرّ تاريخ مصر، كشف مدون سفر مصري عن تجربة طعام فريدة من نوعها بمقطع فيديو أثار فضول رواد منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" (شاهد الفيديو أعلاه).

وتتميز القلعة التي تُعرف باسم "قلعة الجبل"، بموقعها الإستراتيجي على تل صخري مجاور لجبل المقطم، ما يوفر إطلالة ساحرة على كافة معالم القاهرة التاريخية، وفقا لما ذكره موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ورغم أن القلعة بدأ تشييدها بين عامي 1176 و1183ميلادي على يد صلاح الدين الأيوبي، إلا أنها لم تكتمل في حياته، وأتمّها السلطان الكامل بن العادل في عام 1207 ميلادي، وظلت مقراً لحكم مصر حتى عهد الخديوي إسماعيل، الذي نقل مقر الحكم إلى قصر عابدين بمنطقة القاهرة الخديوية.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية قال مدون السفر المصري ومؤسس منصة "Nomads" لتجارب السفر، إسلام شريف، إنه في مهمة مستمرة لاكتشاف وجهات جديدة وصناعة تجارب سياحية وترفيهية لعملائه.

ومنذ فترة، قام شريف بجولة تفقّدية لقلعة صلاح الدين بهدف استكشاف هذا الموقع الأثري الذي يتسم بالعديد من المخابئ والأنفاق داخل جدرانه، حتى عثر على غرفة سرية يتطلب الوصول إليها عبور عدد من الممرات الضيقة.

ومن خلال الاتفاق مع إدارة القلعة، تمكّن شريف من تنظيم مائدة عشاء ذات طابع خاص لمجموعة من عملائه لخوض هذه "التجربة التاريخية"، على حد تعبيره.

وأوضح شريف أن الغرفة السرية تقع بـ"دار الضرب"، على الناحية الجنوبية من مسجد محمد علي داخل القلعة، واستُخدمت في سك النقود والعملات التي يعود تاريخها لعام 1709 ميلادي في عهد العثمانيين، وكانت تُعرف آنذاك باسم "الضربخانة".

ويتطلب الوصول إلى هذه القاعة الدخول عبر المدخل الرئيسي للقلعة، ثم السير حتى الوصول إلى "دار الضرب"، والنزول عبر داجات حجرية و عبور ممرات ضيقة وصولا إلى القاعة.

ووصف شريف تجربة الطعام داخل هذه القاعة الأثرية بالتجربة المذهلة، إذ تمنح الإحساس بالانتقال في رحلة عبر الزمن إلى العصور التاريخية في مصر.

وشرح شريف أنه يمكن تنظيم هذه التجربة عبر تقديم طلب إلى إدارة القلعة مباشرة، أو عبر شركة متخصصة في تجارب السفر.

أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية

وقد شهدت القلعة أحداثاً تاريخية دامية، ومنها انطلقت الجيوش لتحرير بلاد الشام من الصليبيين ولفتح قبرص وغيرها، كما شهدت سقوط دولة المماليك وسيطرة الخلافة العثمانية على مصر، وقيام دولة محمد علي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ولم تكشف قلعة صلاح الدين، التي تضم كنوزاً وتحفاً أثرية لا يوجد مثيل لها في أي قلعة في العالم، عن جميع أسرارها حتى اليوم، وفقا لما أوضحه موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.