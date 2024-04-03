جنون الطبيعة..مشهد مرعب لحشرة فرس النبي تفترس ضفدعا يضاهيها حجما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد مرعبٍ لا يتكرّر كثيرا أمام عدسات مصوري الحياة البرية، تظهر حشرة فرس النبي وهي تفترس بوحشية ضفدعا يضاهيها في الحجم، كدليل على قسوة الطبيعة وجنونها (شاهد الفيديو أعلاه).

وقد أصيب مصور الحياة البرية جوردي وورتس بحالة من الذهول عندما صادف هذا المشهد النادر يتكشّف أمام عينيه، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

ويحكي وورتس، الذي يعمل كمرشد رحلات سفاري بإحدى محميات الحياة البرية في جنوب إفريقيا، أنه كان عائدًا إلى غرفته ومعه زميله الذي كان يناقشه حول إحدى رحلات السفاري، حين استوقفهما "نداء استغاثة من ضفدع".

ويقول وورتس: "علمنا أن الضفدع كان في ورطة، وكنا نتوقع أن السبب هو ثعبان، على سبيل المثال ثعبان بومسلانج الشائع في المنطقة، ولم يخطر لنا مطلقا أن حشرة فرس النبي تهدّده".

وأحضر وورتس كاميرته فورًا، وقرّر أن يتبع صوت الضفدع الذي لم يكن بعيدا عن مسكنه.

وكان ذلك في محمية ماكالالي الخاصة بحيوانات الصيد، حيث يعمل وورتس حاليا.

ويُشير وورتس إلى أن هذا النوع من حشرات فرس النبي أو السرعوف معروف بحجمه ومدى قوته. كما أنه ينسجم بسهولة مع محيطه، ولكنه لم يتوقع أن لديه القدرة للقضاء على ضفدع الشجر بالعش الرغوي كامل النمو.

وكان الضفدع على الأرجح يحاول العثور على عشاء لنفسه عندما داهمته حشرة فرس النبي الخضراء الجائعة.

ويضيف: "لسوء الحظ بالنسبة للضفدع، فإن الأرجل الأمامية لحشرة فرس النبي تتمتع بقبضة محكمة، موضحًا: "كان أغرب شيء رأيته في حياتي".

وشارك وورتس هذا المشهد الغريب عبر حسابه على منصة "انستغرام"، حيث يشارك متابعيه كل لقاءاته مع حيوانات الحياة البرية خلال عمله كمرشد رحلات سفاري.

ويُوضح: "آمل أن يساعد المحتوى الذي أشاركه مع محبي الحياة البرية من جميع أنحاء العالم في حماية آخر المناطق المتبقية في الحياة البرية".