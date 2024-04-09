لحظة تحبس الأنفاس..ذكر غوريلا ضخم يفاجئ ضيوف رحلة سفاري في الأدغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لك أن تتخيّل ما ستشعر به في حال مرّ بجوارك ذكر غوريلا ضخم وسط الأدغال؟

هذا ما حصل في رواندا خلال تجربةٍ بقيادة المرشد وصاحب شركة "Royal Ngala" لرحلات السفاري، كاميرون سكوت (شاهد الفيديو أعلاه).

وفي الفيديو، الذي حصد أكثر من 118 مليون مشاهدة عبر موقع "إنستغرام" منذ نشره في يناير/كانون الثاني، يمكن رؤية ذكر غوريلا ضخم، وهو يفاجئ مجموعة من الأشخاص باقترابه منهم بشكلٍ كبير.

وكان سكوت، وهو من جنوب إفريقيا، يقود مجموعةً من الضيوف بين أدغال حديقة البراكين الوطنية من أجل زيارة قرود الغوريلا، ومن بينها ذكر يُدعى "ليسانغا".

لحظة مشوقة

وقال سكوت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "وضعت مساحة صغيرة بين مجموعتي وليسانغا لأنّه كان يتغذى بالفعل على شجيرات موجودة في الجوار. وكنت آمل أن يسير نحوي".

وبدلاً من ذلك، توجّه الذكر الضخم نحو المجموعة التي كانت تنتظر بترقّب.

وأكّد سكوت: "لم أكن أتوقع أن يقترب ليسانغا من مجموعتي كما فعل، لكنني كنت سعيدًا جدًا لأنه قرّر القيام بذلك"، لافتًا إلى أنّ مجموعات قرود الغوريلا المتأقلمة تشعر بالراحة مع وجود البشر، وأحيانًا يقترب الصغار من الزوار، ولكنه أكّد أن لمسها ممنوع تمامًا.

وبدأ سكوت رحلته كمرشد ومصور للحياة البرية في عام 2013، وأطلق شركته "Royal Ngala Safaris" الخاصة برحلات السفاري الفاخرة لتوفير تجارب مشوقة في القارة الإفريقية.

وقال: "تنطوي وظيفتي على إعادة إحياء العلاقة التي كانت تربطنا بالعالم الطبيعي".