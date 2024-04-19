دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في حي مصر القديمة بقلب العاصمة القاهرة التاريخية، تتعانق الأديان السماوية الثلاثة في منطقة واحدة، أي منطقة مجمع الأديان (شاهد الفيديو أعلاه).

وهنا ستجد أول مسجد بُني في مصر، إلى جانب أقدم الكنائس الموجودة في البلاد والتي تُعد بمثابة كنوز معمارية مثل الكنيسة المعلّقة، وكنيسة أبي سرجة، إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، وبجاورهما معبد يُعد من أقدم المعابد اليهودية الباقية في مصر.

وتُعد منطقة مجمع الأديان بمثابة متحف مفتوح يحتضن الزوار من مختلف الخلفيات، والمعتقدات الدينية لاستكشاف معالمه الأثرية، حيث تعايشت الديانات الثلاث جنبًا إلى جنب على مرً القرون.

وفي مقطع فيديو حصد أكثر من 80 ألف مشاهدة، يسلّط مدون سفر مصري الضوء على أبرز دور العبادة لثلاث ديانات سماوية في منطقة مجمع الأديان، وهي مسجد عمرو بن العاص، وكنيسة أبي سرجة، ومعبد بن عذرا.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضح مدون السفر المصري أحمد تحسين أن الهدف من توثيق أول مسجد في مصر بجوار كنيسة ومعبد يهودي، يرمز إلى كون مصر مهدا للديانات والحضارات.

وقال تحسين إن مسجد عمرو العاص، الذي يُعد من أشهر وأعرق مساجد القاهرة، يمتاز بأجوائه الروحانية، حيث تُقام فيه الشعائر الرمضانيه وصلاة التراويح التي يحرص المئات من المسلمين على تأديتها به كل عام، باستثاء عام جائحة كورونا.

أما عن كنيسة أبي سرجة، المعروفة أيضا باسم كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس، فقد بُنيت فوق أطلال قلعة رومانية قديمة. ويعتقد بعض العلماء بأنها تعود لأواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلادي، بينما رأى البعض الآخر أنها تعود للقرن السابع الميلادي.

وتحظى كنيسة أبي سرجة بمكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لارتباطها برحلة العائلة المقدسة في مصر، إذ لجأت العائلة المقدسة لمغارتها مرتين أثناء رحلتها إلى مصر قدوماً ورجوعاً.

ومثل سائر الكنائس المبكرة، تنتمي الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض إلى طراز الكنائس البازيلكية حيث تتكون من مساحة عرضية، وأروقة طولية، وحنية شرقية، وصحن، وثلاث هياكل أسفلها المغارة.

وبالنسبة إلى معبد بن عزرا ، فيُعتبر من أقدم المعابد اليهودية في مصر، ويُرجح أنه كان في الأصل كنيسة قبطية أرثوذكسية بيعت لأحد أفراد الجالية اليهودية في مصر عام 882 ميلادي، وسُميت نسبةً لإبراهام بن عزرا، العالم الديني والفيلسوف اليهودي، وفقًا لما ذكره موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ولقي مقطع الفيديو الذي شاركه تحسين الإعجاب والثناء من قبل متابعيه، الذي أشادوا بوجود دور العبادة الثلاثة التاريخية بجوار بعضها البعض.