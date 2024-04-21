الطبق المثالي لموسم الصيف.. كيف كسبت هذه الحلوى القلوب في تايلاند؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُقال إنّ هناك أكثر من مئتي نوع من فواكه المانجو في تايلاند.

ولكن عندما يتعلق الأمر بإعداد واحدة من أكثر الحلويات المحبوبة في البلاد، وهي "خاو نيو ماموانغ"، يرى الخبراء أنّ القليل من الأصناف تفي بالغرض.

ويُعرف هذا الطبق في بقية أنحاء العالم باسم "أرز المانجو اللزج"، وهو يبدو بسيطًا بشكلٍ خادع.

يتكون هذا الطبق المحبوب في تايلاند من المانجو والأرز اللزج. Credit: Pongpat Patumsuwon

وتوضع فيه شرائح المانجو الحلوة الناضجة بجوار كومة من الأرز اللزج المغطى بصلصة قشدية مصنوعة من جوز الهند، مع رشة خفيفة من حبوب "مونغ" الصفراء.

وعند إعداده بشكلٍ صحيح، فستكون النتيجة طبق سحري يتمتع بالتوازن المثالي بين النكهات والقوام.

يشتهر متجر "Mae Varee" في بانكوك بهذا الطبق. Credit: Lauren DeCicca/Getty Images

ولم يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص من تحقيق هذا التوازن، ومنهم فاري جينسوان البالغة من العمر 63 عامًا، وهي ملكة أرز المانجو اللزج في العاصمة بانكوك.

وافتُتِح متجرها الذي يُدعى "Mae Varee" في حي ثونجلور المزدحم وسط بانكوك منذ عام 1981.

وأكّدت جينسوان لـCNN: "إنّ أفضل تحلية خلال فصل الصيف في تايلاند هي المانجو والأرز اللزج".

كما أضافت: "الفترة بين مارس/آذار إلى مايو/أيار هي أفضل وقت في السنة للحصول عليها، فستكون المانجو حلوة ووفيرة بشكلٍ طبيعي، ومنخفضة السعر. ويكون الأرز اللزج فواحًا لأنه طازج".

ويُعد "نام دوك ماي" التايلاندي، أو "ماء الزهرة"، من أكثر أنواع المانجو شعبية عند صنع هذا الطبق لأنّها تمتلك نكهة حلوة، وقوام ناعم.

وأشارت جينسوان إلى أنّ بعض من أفضل أنواع المانجو هذه تتواجد في منطقة بانج خلا بمقاطعة شاتشيونسيو.

موظفو المتجر أثناء تحضير الطبق للزبائن. Credit: Lauren DeCicca/Getty Images

وبينما تلعب فاكهة المانجو دور البطولة في هذا الطبق، إلا أن المكونات الأخرى لا تقل عنها أهمية، وفقًا لما ذكرته.

وفي متجرها، تستخدم جينسوان حبوب الأرز اللزجة المختارة خصيصًا من مقاطعة شيانج راي الواقعة في أقصى شمال تايلاند.

ويأتي جوز الهند من مقاطعة سوراثاني في الجنوب، فيجب أن يتمتّع نكهة مكثفة مكملة للأزر اللزج، ومن ثم تُخبز حبوب "مونغ" الصفراء، بدلاً من قليها، لإضفاء نكهة خفيفة على الطبق.

أمّا بالنسبة لقاعدة عملائها، قالت جينسوان إنّها تخدم مزيجًا من التايلانديين والسياح الأجانب.

تأثير "ميلي"

تناولت الفنانة التايلاندية هذا الطبق المحبوب خلال أداء في مهرجان "كوتشيلا" بكاليفورنيا. Credit: Kevin Mazur/Getty Images

يستحيل الحديث عن حب تايلاند لطبق "خاو نيو ماموانغ" دون ذكر مغنية الراب التايلاندية الشهيرة "ميلي"، واسمها الحقيقي دانوفا خاناثيراكول.

وفي عام 2022، قدمت الفنانة عرضًا في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي بكاليفورنيا، وأنهت الأداء بتناول وعاء من أرز المانجو اللزج.

وأثارت هذه اللفتة شهية كبيرة تجاه هذا الطبق على مستوى البلاد في تايلاند.

وفي بانكوك، أظهرت الصور المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أشهر متاجر أرز المانجو اللزج في المدينة وهي مغمورة بالطلبات فجأة.

وكانت "K Panich" من بين المتاجر التي استفادت من تأثير "ميلي".

وافتُتِح المتجر في عام 1932، ما يجعله من أقدم الأعمال التجارية التي تقدم من أرز المانجو اللزج في المدينة.

وتُشير اللافتة المعلقة عند مدخل هذا المتجر التقليدي المكتظ إلى مؤهلاته في مجال الطهي، فقد حصل على جائزة "بيب غورماند" التابعة لدليل "ميشلان" كل عام منذ 2019 كدليل على أسعاره المعقولة وجودته العالية.

مزيج من تقاليد الطهي

حصد مطعم "K Panich" على جائزة "بيب غورماند" التابعة لدليل "ميشلان". Credit: Pongpat Patumsuwon

ربّما يكون طبق أرز المانجو اللزج من أطعمة الشارع الشهيرة، ولكنه أيضًا عنصر مألوف في قوائم حلوى المطاعم الراقية في جميع أنحاء البلاد.

وتتميز بعض الأطباق بلمسة عصرية، ففي مطعم "R-Haan" الحائز على نجمة "ميشلان" في بانكوك، يُقدَّم "بارفيه" مصنوع من مانجو "نام دوك ماي" المنعش حفاظًا على النكهات الأصلية.

ويشمل الطبق مثلجات مصنوعة من حليب جوز الهند، وفطيرة ملفوفة بجوز الهند المُحلى.

ووفقًا للمالك المشارك للمطعم، والشيف تشومبول جانغبراي، هناك أدلة تشير إلى أنّ أرز المانجو اللزج كان موجودًا منذ أواخر فترة أيوثايا في تايلاند (1351-1767).

وقال الشيف: "الوصفات من عهد الملك راما الخامس تذكر خاو نيو مون، وهو أرز دبق مطهو على البخار مع حليب جوز الهند المحلى".

كما أضاف: "من المحتمل أنّه تم تقديمه مع الفواكه المختلفة، بما في ذلك المانجو. ومع أنّ موطنها الأصلي ليست تايلاند، إلا أنّ فاكهة المانجو زُرِعت هنا لفترة طويلة. وأصبحت هذه الفاكهة المتوفرة بسهولة شريكًا طبيعيًا للأرز اللزج الحلو".

ومع أنّ طبق "خاو نيو ماموانغ" قد لا يُعتَبَر حلوى قديمة المنشأ، إلا أنّ جانغبراي أكّد أنّ تاريخها يعكس اندماج تقاليد الطهي في تايلاند مع المكونات المتوفرة بسهولة.