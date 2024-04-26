في اليابان.. قطارات بمقصورات خاصة بدءًا من عام 2026

ركاب يصطفون على رصيف شينكانسن بمحطة جي آر شين أوساكا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستخضع قطارات شينكانسن المحبوبة في اليابان إلى تحديث آخر.

واعتبارًا من عام 2026، ستحتوي بعض القطارات على خط توكايدو الأكثر ازدحامًا في البلاد، الذي يربط طوكيو، وناغويا، وأوساكا، على غرف خاصة بأبواب في قسم الطبقة العليا.

وأفاد بيان صادر عن شركة Japan Rail، أن إضافة الغرف هدفها "تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء بسبب التغيّرات في أنماط الحياة وأساليب العمل". أما الأسباب المحتملة لحجز الغرف فتشمل "رجال الأعمال الذين يرغبون بعقد اجتماعات عبر الإنترنت، والركاب الذين يفضلون الخصوصية، ومن يرغبون بالاسترخاء من دون قلق بشأن من يحيط بهم".

ستزوّد هذه الغرف بخدمة الواي فاي (مفيدة لمكالمات Zoom)، وتكييف الهواء، ومقاعد قابلة للاستلقاء، وإضاءة قابلة للتعديل.

يظهر هذا الرسم التوضيحي كيف ستبدو الغرف الخاصة على متن قطارات شينكانسن المحبوبة. Credit: Japan Railways

هذه الغرف حُدّد مكانها في العربات الخضراء، وهي عربات الدرجة الأولى الأكثر تكلفة في قطارات شينكانسن. سيظل المسافرون الذين اشتروا تذكرة محطة JR للسكك الحديدية بحاجة إلى دفع مبلغ إضافي لاستخدام الغرف الخاصة.

وخط توكايدو هو أول مسار سكك حديدية عالي السرعة في اليابان، حيث انطلق للمرة الأولى في عام 1964. وما برح حتى يومنا هذا، الخط الأكثر استخدامًا في البلاد، مع رحلات مغادرة عدة في الساعة. يمكن أن تصل سرعة هذه القطارات إلى 285 كم/ ساعة (177 ميلاً في الساعة).

ويُذكر أن القطارات عالية السرعة في اليابان تحظى منذ فترة طويلة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والزوار على حد سواء.