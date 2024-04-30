دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مصادفة أغرب من الخيال، استطاع مصور مصري أن يرصد تشابه عجيب يجمع حارس مقبرة الملك الفرعوني أخناتون في منطقة تل العمارنة، بالملك ذاته الذي يقوم بحراسته.

وقد أثارت مؤخرا صورة كريم بدر لحارس مقبرة أخناتون بمنطقة تل العمارنة، ويُدعى كامل محمود، والشهير بـ"الشيخ كامل"، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهر الحارس بملامح تشبه بشكل لافت للفرعون المصري.

المصور المصري كريم بدر مع الشيخ كامل Credit: Karim Badr

ويقول بدر، الذي يعمل بمجال الحفاظ على التراث، لموقع CNN بالعربية، إنه خلال رحلته إلى منطقة تل العمارنة في مدينة المنيا بمصر، حيث تقع مدينة الملك أخناتون، كان "الشيخ كامل" يفتح باب المقبرة الملكية، حينما انعكست إضاءة الشمس على وجه الحارس بشكل لافت.

Credit: Karim Badr

وسرعان ما اتخذت جولة بدر داخل المقبرة الملكية نهجا مختلفا، إذ وجد نفسه في جولة تصوير مع "الشيخ كامل"، تاركا المجموعة التي كان يرافقها.

ويتذكر بدر ما حدث قائلاً: "قمت بدعوته لالتقاط صورة، بعدها لم ألتفت كثيرا إلى الشبه حتى دخلنا المقبرة، ووقف متخذا وضعية التصوير بناء على طلبي أمام لوحة شمس آتون"، مضيفًا: "ظهر الشبه متماثلا لتمثال الملك أخناتون، وكأن الملك يحرس مقبرته بنفسه، ويحمل مفاتيحها".

Credit: Karim Badr

ويوضح بدر:"أرى أن ارتباط أهل الصعيد بحضارة المصريين القدماء يختلف كليا عن ارتباط أهل المدن الشمالية، إذ يشبه إلى حد كبير ارتباطهم بأولياء الله الصالحين".

ويضيف: "لديهم رؤيتهم الخاصة، وثقافتهم الشعبية المحملة بالأساطير، والخيال الشعبي لهذه الحضارة، ولا يتوقف تأثيرهم على الصفات والملامح، بل تراه أيضاً في الثقافة الفطرية والطريقة التي يتحدثون بها عن المصريين القدماء، كأنّهم الأجداد".

ويقول: "ربما كان التقاط هذه الصورة يشكّل دافعا إلى البحث بشكل أكبر عن علاقة حراس المقابر الملكية بالأماكن التي يعملون فيها".