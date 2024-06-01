أفضل مدن العالم لتناول الطعام في عام 2024.. بحسب مجلة تايم آوت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالنسبة للعديد من السيّاح، الجزء الأكثر إثارة في أي رحلة يقومون بها هو الطعام. هؤلاء، يستيقظون في اليوم الأول من الرحلة متحمسين لتذوّق كل المأكولات الشهية التي تنتظرهم، في الأسواق المترامية الأطراف التي تقدم الأطباق المحلية الشهية، إلى مأكولات الشوارع في وقت متأخر من الليل، والمطاعم المستقلة التي تقدم أطباق مميزة لن تنسى مذاقها.

وضعت المؤسسة الإعلامية العالمية Time Out تصنيفًا جديدًا لأفضل مدن عشاق الطعام بالعالم.

وقالت غريس بيرد، محررة السفر لدى Time Out، لـCNN: "الطعام يعتبر أهم شيء خلال السفر. الوجبة الجيدة (أو السيئة) يمكن أن تنجح الرحلة أو تفشلها، فهي بالعادة واحدة من أكثر الأمور التي نتذكرها".

قامت منظمة الإعلام العالمية Time Out بوضع تصنيف جديد لأفضل مدن عشاق الطعام في العالم. وحلّت مدينة نابولي الإيطالية في المرتبة الأولى المشهورة بالبيتزا. Credit: Pizzeria Starita/Courtesy Time Out

وتصدّرت مدينة نابولي الإيطالية قائمة تايم آوت. فهي مسقط رأس البيتزا الشهيرة جدًا. وليس مستغربًا أن تحظى بيتزا مارغريتا الغنية بالجبنة بإشادة كبيرة على قائمة تايم آوت، باعتبارها "طبقًا يجب تناوله" في المدينة، لكن اختير أيضًا من هذه المدينة طبق المعكرونة الفاخر نابوليتان راغو، وحلوى سفولياتيلا.

لتجميع التقرير، قامت مجلة تايم آوت باستطلاع آراء الآلاف من سكان المدن في جميع أنحاء العالم، واستجوبت السكان المحليين حول خيارات الطعام في مدينتهم، مع التركيز على الجودة والقدرة على تحمل التكاليف. ثم غربل محررو المؤسسة الإعلامية النتائج، ضمنًا المدينة التي حصلت على أعلى الدرجات في كل دولة وصولًا للترتيب الأخير.

بيتزا وأكثر

بالنسبة للمسافرين الراغبين بتذوق البيتزا الأصيلة في نابولي، تقترح تايم آوت التوجه إلى مطعم بيتزا سانتا مارادونا، الذي يقع في الحي الإسباني بالمدينة.

وقال أندريا فيفياني، مالك سانتا مارادونا، لـCNN إنه "لمن دواعي سروري" بأن تسلط مجلة Time Out الضوء على مطعمي، لكنه استنكر اختصار "نابولي بأنها وجهة للطعام فقط".

ولفت فيفياني إلى أنّ "الطعام يشكل بالطبع جزءًا مهمًا من ثقافتنا، لكن نابولي أكثر من ذلك بكثير. إن فكرة سانتا مارادونا تحديدًا: عكس جميع جوانب نابولي".

وأوضح أن مطعم فيفياني لا يمثل احتفالاً بالبيتزا فحسب، بل بكرة القدم أيضًا. فقد تمت تسميته تكريماً للاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، الذي لعب لصالح فريق نابولي في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي حين يأمل فيفياني أن يستمتع المسافرون الذين يقصدون نابولي بأكثر من مجرد الطعام، فقد أضاف أنه من المثير أن يأتي العديد من المسافرين إلى المدينة "برغبة التعرف على تقاليدنا وتذوق البيتزا الرائعة لدينا".

حلت مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في المرتبة الثانية على قائمة تايم آوت، في الصورة هنا: طعام الأرنب وهو طعام الشارع في جنوب أفريقيا الذي يحتوي على الكاري، أو اللحم، أو الفاصولياء، المحشوة داخل الخبز. Credit: Alexandr Milodan/iStockphoto/Getty Images

في المرتبة الثانية على قائمة تايم آوت، حلّت مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث نقلت المجلة عن كاتب الطعام بجوهانسبرج ثاندو مولكيتي ويليامز، الذي أوصى بالحي المركزي في برامفونتين والأماكن ضمنًا بار النبيذ ماماكاشاكا والأصدقاء في شارع دي بير، ومطعم وصالة عرض Artvist. وأعلنت مجلة تايم آوت أن الطبق الذي يجب تناوله في المدينة هو شطيرة كوتا، وهي عبارة عن خبز محشو يحتوي على مكونات لذيذة مثل رقائق البطاطس أو النقانق أو البيض أو الجبن، كما يسلط الضوء أيضًا على باني تشاو، وهو أحد أطعمة الشوارع في جنوب إفريقيا الذي يحتوي على الكاري، أو اللحم، أو الفاصولياء المحشوة داخل الخبز.

في المرتبة الثالثة حلت مدينة ليما في بيرو، حيث يُنصح الزوار بتجربة سيفيتشي وأروز كون بولو (الدجاج والأرز). في الصورة نرى طبق سيفيتشي باس البحر التقليدي الذي أعده الشيف البيروفي روبرتو مدريد في مطعمه أروما دي مار في ليما، بيرو. Credit: Cris Bouroncle/AFP/Getty Images

في المركز الثالث من تصنيف تايم آوت حلت ليما، البيرو. وأوصت المجلة السياح بتجربة الأطباق المميزة مثل ceviche وarroz con pollo (الدجاج والأرز). ومن الطبيعي أن يتم الإشارة أيضًا إلى مطعم المدينة المركزي، الذي حصل أخيراً على المركز الأول في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2023.

الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف

المركز الرابع في قائمة تايم آوت كامن من نصيب مدينة هو تشي مينه في فيتنام، مع تسليط الضوء على طبق pho، وهو حساء المعكرونة الدافئة، باعتباره الطبق الذي يجيب أن يؤكل. Credit: Pot Au Pho by Anan/Courtesy Time Out

وتشمل المدن الأخرى في القائمة مدينة هوشي منه (رقم أربعة)، وبكين (رقم خمسة) وبانكوك (رقم ستة).

حلت بكين الصنية في المرتبة الخامسة على قائمة تايم آوت. وأطلقت المجلة اسم بطة بكين على الطبق المميز للمدينة، وتقترح تناوله في أحد الأسواق الليلية العديدة بالمدينة. Credit: Noel Celis/AFP/Getty Images

القاسم المشترك بين جميع المدن المدرجة على القائمة أنها "تشهد نهضة طهي"، أو أنها "تزدهر في هذه المرحلة، وفقًا لغريس بيرد من Time Out.

المدينة السادسة في قائمة Time Out هي بانكوك، تايلاند. وفاز مطعم Gaa بحسب المجلة كمكان للزيارة قبل المغادرة. في الصورة هنا: الكاري الصيفي في مطعم Gaa. Credit: Restaurant Gaa/Courtesy Time Out

وقالت بيرد لـCNN إن "القدرة على تحمل التكاليف لعبت دورًا بقدر دور الجودة في إنشاء هذا التصنيف"، وكان المحررون يبحثون عن مدن "حيث يمكن للمسافرين الوصول إلى وجبات عالية الجودة تتناسب مع كل ميزانية".

كانت مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية الأولى في تصنيف تايم آوت، وحلت في المرتبة 10. ووفقًا لتايم آوت، تعد بورتلاند مكانًا آخر يجب زيارته لمحبي البيتزا، حيث أطلق السكان المحليون على البيتزا المكسيكية المغطاة بمكونات التاكو، بأنها الأفضل قيمة في المدينة.

حلت دبي في المرتبة التاسعة من تصنيف تايم آوت، وأشارت المجلة إلى أن السكان المحليين الذين شملهم الاستطلاع وصفوا أطباق الشرق الأوسط التقليدية مثل أرز المندي، والشاورما، والدجاج المشوي على الفحم، بأنها من الأكلات التي يجب تناولها في المدينة. Credit: Karak Gholam/Dubai Tourism/Courtesy Time Out

في المملكة المتحدة، أضاعت مدينة ليفربول مكانًا في قائمة أفضل 10 مدن مقترحة من مجلة Time Out، حيث حلت في المرتبة 11. وقد احتفلت مجلة Time Out بالطبق المميز للمدينة: السكوز، وهو عبارة عن يخنة غنية تتكون عادةً من لحم البقر أو لحم الضأن، وما تسميه الكاتبة أليس بورتر المقيمة في ليفربول "مجموعة من مشاريع الطعام الجديدة تمامًا"، مثل مطعم Manifest، المدرج في دليل ميشلان.

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