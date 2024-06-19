مصور يرصد عراكا بـ"السيوف" بين طائرين من عصفور الشمس الفلسطيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه اللقطة المثيرة للإعجاب، لا يمكن الجزم ما إذا كان هذين العصفورين يتعانقان أم يتعاركان.

وتمكن مصور فوتوغرافي أردني من توثيق هذا المشهد في الأردن، ونال المركز الأول في مسابقة "تكوين" ضمن المهرجان الأردني العربي للصورة الذي تنظّمه الجمعية الأردنية للتصوير.

ومؤخرا وقع الاختيار على هذه الصورة من ضمن أفضل 200 صورة على مستوى الصور المشاركة بمحور الحياة البرية في مسابقة التصوير الدولية "35AWARDS"، من بين أكثر من 500 ألف صورة مشاركة.

Credit: Ammar Al Omari

وتعود هذه الصورة لاثنين من أفراخ "عصفور الشمس الفلسطيني"، ويظهر فيها مشهد عراك، والذي يرجح بأنه عراك على الغذاء، حسبما ذكره مصور الحياة البرية الأردني عمّار العمري.

ويروي العمري لموقع CNN بالعربية، أنّه خلال إحدى جولاته الاعتيادية في غور الأردن، سمع بالصدفة صوت عصفور الشمس الفلسطيني، حينها أوقف سيارته بجانب نوع من الزهور يفضلها هذا العصفور.

وحاول العمري استخدام بعض التقنيات الخاصة باجتذاب الطيور، حين وقع هذا العراك.

Credit: Ammar Al Omari

ويتذكر العمري ما حدث قائلا: "بدأ هذين العصفورين بالصراخ على بعضهما أولا، ومن ثم قاما باستخدام أسلحتهما، المتمثلة بمنقاريهما".

ويشبّه العمري منقار عصفور الشمس الفلسطيني بالسيف، إذ يتمتع هذا الطائر بمنقار طويل يناسب طبيعة غذائه، ويمكّنه كذلك من الدفاع عن نفسه، حسبما ذكره.

وقد بدأ هذا العراك على أغصان أحد الأزهار في المشتل، "لينتقل بعدها إلى استعراض قتالي في الجو، ومعارك كرّ وفرّ بينهما".

ويضيف: "كانت عدستي بالمرصاد لتوثيق هذا المشهد الفريد".

Credit: Ammar Al Omari

ويُعد هذا المشهد من أصعب المشاهد التي وثقها العمري حتى الآن، على حد قوله، إذ يتطلب رصده مهارة عالية في التصوير، وضبط إعدادات الكاميرا بشكل مناسب.

ولطالما كان العمري يسعى وارء توثيق جمال الطبيعة في أدق تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه قد وجد هذا الجمال متجسّدا في هذا العصفور الفريد من نوعه.