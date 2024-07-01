مناظر خلابة تنقلك إلى قلب الصعيد على هذا القطار في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المزارع الخضراء الخلابة إلى الفلاحين بزيهم التقليدي خلال حراثة الأرض، يوثّق مصور فوتوغرافي مصري تجربة ذات طابع خاص على قطار صعيد مصر في محافظة قنا، تنقل الركاب لاكتشاف جمال الحياة البسيطة لأهل الصعيد (شاهد الفيديو أعلاه).

وأوضح محمد سيّد لموقع CNN بالعربية أنه كان يريد الوصول إلى وجهته، أي مدينة الأقصر، عندما استقل قطار الصعيد في الصباح الباكر، لافتًا إلى أنه لم يستطع تجاهل اللوحات الفنية الفريدة التي تكشّفت أمامه خلال الرحلة، ما بين وجوه مصرية أصيلة وجد فيها عراقة أهل الصعيد، وجمال الطريق الزراعي الذي يسلكه القطار.

وقال المصور الفوتوغرافي المصري: "كانت المشاهد بمثابة إلهام لنقل تلك اللوحة الفنية بعدسة هاتفي، محاولا إبراز ما تراه عيناي".

ورأى سيّد أن تجربة ركوب قطار صعيد مصر تختلف عن غيرها، إذ تمنحك الشعور بقربك من حياة أهل الصعيد، وتأخذك بعيدا عن محيطك.

ويتذكر المصور الفوتوغرافي المصري عبور القطار وسط الأراضي الزراعية وبيوت أهل الصعيد، حيث وجد أن أهل جنوب مصر أي "الصعيد "، الذين صادفهم على متن القطار يتميزون بطيبتهم ونشاطهم في الصباح الباكر لحراثة الأراضي الزراعية، كما أنهم يتّصفون بـ"الجدعنة"، وهو مصطلح شعبي يعني المساعدة من دون مقابل.

وخلال رحلة القطار، حرص سيّد على توثيق مشاهد الوجوه المصرية الصعيدية الأصيلة في مزيج مع الطبيعة الخلابة ليشاركها مع الاخرين، وينقل لهم مشاعر الجمال والبساطة الذي شعر بها.

ولقي مقطع الفيديو الذي شاركه المصور الفوتوغرافي المصري تفاعلا واسع النطاق على منصة "انستغرام"، إذ عبّر الكثيرون عن شعورهم بالإعجاب بالمناظر الطبيعية وأجواء رحلة القطار مع سكان صعيد مصر.