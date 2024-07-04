أشبه بالحلم..أبقار بيضاء اللون تغزو هذا الشاطئ البكر في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون الأبقار آخر ما قد تتخيّل رؤيته على شاطئ البحر.

في مقطع فيديو مثير للدهشة (شاهده أعلاه)، يغزو قطيع من الأبقار البيضاء اللون شاطئ بيرشيدا في إيطاليا، حيث ينسجم لون الماشية مع لون الرمال البيضاء الناعمة.

ويقع هذا الشاطئ الخلاب، الذي يُوصف من قبل البعض بأنّه جنة على الأرض، في شرق جزيرة سردينيا الإيطالية، وتحديدا ببلدية سنيسكولا.

وبحسب ما ذكره موقع "Berchida"، فقد اختير هذا الشاطئ لنيل لقب أجمل ساحل في إيطاليا خلال عدة مناسبات.

ويُعد شاطئ بيرشيدا، الذي يمتد لأكثر من 5 كيلومترات، وجهة مثالية لمحبي السباحة نظرا لمياهه الصافية.

وقالت صانعة المحتوى الإيطالية جوزيبينا كاسادا لموقع CNN بالعربية: "علمت أن أحد مربي الماشية المحليين يجلب الأبقار إلى هنا مرة سنويًا..ما جعلني أتمكن من توثيقها بعد عدة محاولات".

وذكرت كاسادا أنه يمكن الوصول إلى شاطئ بيرشيدا عبر الرحلات الجوية من العاصمة الإيطالية روما، ومدينة ميلانو، ومختلف العواصم الأوروبية، وكذلك عن طريق السفن من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

ووصفت صانعة المحتوى الإيطالية لحظة وقوفها أمام الأبقار البيضاء اللون بالـ"مثيرة للغاية"، قائلة: شعرت بالهيبة تجاهها، إنها ضخمة ولكنها لطيفة، حتى أنني قمت بمداعبتها".

ويبدو مشهد الأبقار البيضاء اللون على الشاطئ أشبه بحلم أو لوحة سريالية.

وأوضحت كاسادا أنها وقفت بجانب الأبقار لمدة 3 ساعات تقريبًا، قائلة: "منحتني شعورًا مميزًا بالهدوء والسلام".

وانتشر مقطع الفيديو الذي وثقته صانعة المحتوى الإيطالية على منصة "إنستغرام"، إذ حصد أكثر من 18 مليون مشاهدة حتى الآن.