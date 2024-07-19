طيران الإمارات تعلن عدم تأثر عملياتها بالخلل التقني العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.

وقال المتحدث، في بيان بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية: "ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات".

وأضاف المتحدث باسم طيران الإمارات: "قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا".

من جهته، أوضح متحدث باسم مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 ، صباح الجمعة، لافتًا إلى أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي" إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مضيفًا أن الشركة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

أما خطوط "طيران ناس" السعودية فقد أشارت بمنشور على منصة "X" إلى أن عملياتها تأثرت بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، مما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطىء الخدمات في الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال.

وأكدّت الشركة أنها تعمل مع مزود الخدمة حالياً وكافة الجهات المعنية لإصلاح العطل وتوفير الأنظمة البديلة لضمان استمرار سير العمليات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.