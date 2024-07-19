دبي، الإمارات العربية (CNN) -- تواجه العديد من شركات الطيران والمطارات حول العالم مشكلات فنية في خدماتها بسبب العطل التكنولوجي الناتج عن انقطاع كبير في خدمة "مايكروسوفت"، ضرب العديد من قطاعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وشاركت شركة "Cirium" وهي شركة خاصة بتحليلات رحلات الطيران، بيانات أولية مع شبكة CNN عن عدد رحلات الطيران التي أُلغيت.

وأشارت الشركة إلى أن حوالي 110.000 رحلة جوية تجارية من حول العالم كانت مجدولة يوم الجمعة. اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وتم إلغاء 1390 رحلة طيران، وهذا الرقم يتزايد.

وفي الولايات المتحدة، كان من المقرر أن تقل أكثر من 27 ألف رحلة جوية أكثر من 3.7 مليون مسافر، بما في ذلك الرحلات الدولية. اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وتم إلغاء 512 رحلة طيران، أي ما نسبته حوالي 1.9٪.

وكان من المقرّر إقلاع 4386 رحلة جوية تقلّ ما يصل إلى 791 ألف مسافر في ألمانيا. وتم إلغاء 92 رحلة حتى الآن.

أما في فرنسا، فإن 3630 رحلة جوية كان من المقرّر أن تقل ما يصل إلى 666 ألف مسافر. وتم إلغاء 28 رحلة حتى الآن.

ومن المقرر أن تقلع 3652 رحلة جوية في الهند. وتم إلغاء حوالي 56 منها حتى الآن.

وفي كندا، كان من المقرّر أن تغادر البلاد 3549 رحلة جوية تحمل ما يصل إلى 444000 مسافر. وحتى الآن تم إلغاء 21 منها.