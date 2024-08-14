دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل توّد الخروج في نزهة جميلة والحصول على غسيل سيارة مجّاني؟ عليك إذًا بزيارة شلال "Cascata dos Anjos"، أي شلال "الملائكة".

كان يُخطط مدوّن السفر العُماني، رشيد العمراني، لزيارة البرتغال عندما سمع عن هذا الشلال العجيب في جزر "ماديرا"، وتحديدًا في جزيرة "بونتا دو سول".

ويمتاز تحديدًا بوجوده على حافة جرف مُطّل على المحيط الأطلسي. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال العمراني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يمكن المشي أسفله للانتعاش برذاذه المتطاير أو حتى الحصول على غسيل سيارة مجاني عند القيادة أسفل الشلال!".

شلال "الملائكة"

يتمتّع الشلال بزخمه على مدار العام لأن جزر "ماديرا" تعتبر بين الوجهات ذات الأجواء الاستوائية المعتدلة.

ويمكن زيارته من خلال التوجّه أولًا إلى جزيرة "بونتا دو سول"، ثم السير في طريق متعرّج طويل ذات اتجاه واحد على طرف الجزيرة، وصولًا إلى الشلال.

ويبعد شلال "الملائكة" عن العاصمة "فونشال" حوالي نصف ساعة، أي ما يُعادل مسافة 26 كيلومترًا.

وحازت المشاهد التي صوّرها العمراني على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تواصل كثيرون مع مدوّن السفر العُماني بهدف الاستفسار عن موقع الشلال، الموجود على ارتفاع 90 مترًا.

وينصح بدوره بزيارة جزر "ماديرا" لما تتمتع به من مميزات ووجهات سياحية متنوعة.

وأضاف: "تصلح لجميع الفئات العُمرية، كما تُعتبر مزارًا مميزًا لمُحبّي النجم كريستيانو رونالدو، حيث نشأ".

ولطالما كان العمراني مهتمًا بالتعرّف على العادات والتقاليد لدى الشعوب. وكان يميل منذ الصغر لمعرفة الدول وعواصمها وأعلامها.

ومع مرور السنوات، اكتشف مدون السفر العُماني حُبّه للطبيعة، ما دفعه لزيارة وجهات بعيدة عن صخبّ المدينة تمتاز بطبيعة خلّابة وساحرة.