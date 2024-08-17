اندلاع حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي في لندن

(CNN)-- أعلنت فرقة إطفاء لندن أنه تم نشر نحو 100 رجل إطفاء و15 سيارة إطفاء لإخماد حريق اندلع في مبنى سومرست هاوس الشهير في لندن، السبت.

وقالت فرقة الإطفاء، في بيان، إن الطواقم تكافح النيران الموجودة في جزء من سقف المبنى، باستخدام اثنين من سلالم الفرقة التي يبلغ طولها 32 مترًا (حوالي 105 أقدام).

وقال البيان إن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، وتم إغلاق مبنى سومرست هاوس أمام الجمهور أثناء التعامل مع الحريق.

تم بناء المجمع الشهير لأول مرة في القرن السادس عشر، على الرغم من هدمه وإعادة بنائه في القرن الثامن عشر.

في عام 1604، تم توقيع معاهدة لندن داخل المبنى، مما أنهى الحرب الأنجلو إسبانية التي استمرت 19 عامًا.

يستضيف مبنى سومرست هاوس الآن الأحداث والمعارض الإبداعية. وقالت إدارة سومرست هاوس، السبت، إنه كان من المفترض إقامة منافسة رقص في ساحة المبنى المفتوحة، مع "يوم من الرقص وعروض الأداء وورش العمل ودي جي مباشر وحفلة كبيرة في الهواء الطلق، وكل ذلك سيتوج بمنافسة رقص وجهًا لوجه بين أركان لندن الأربعة".

وقال سومرست هاوس في بيان على موقعه على الإنترنت: "جميع الموظفين والجمهور آمنون والموقع مغلق". وأضاف: "وصلت فرقة إطفاء لندن بسرعة ونحن نعمل عن كثب معهم للسيطرة على انتشار الحريق".