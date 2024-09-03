مياه كريستالية صافية..مصور جوّي يبرز جزيرة مخبأة في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بشاطئها البكر ومياهها الكريستالية الصافية، قد لا يخطر ببالك للوهلة الأولى أن هذه الجزيرة الساحرة تقع في المملكة العربية السعودية.

Credit: Abdulaziz Aldakheel/ ERTH TEAM

وفي هذه السلسلة من الصور الجوية المثيرة للإعجاب، يبرِز المصور الجوّي السعودي عبد العزيز الدخيل الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها جزيرة البريدي، في مدينة ينبع، والتي تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع.

Credit: Abdulaziz Aldakheel/ ERTH TEAM

وتُعد جزيرة البريدي المرجانية من أجمل جزر ينبع، إذ تتفرد بالرمال البيضاء اللون ومياهها النقية، ما يجعلها بمثابة ملاذ للباحثين عن تجارب الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

Credit: Abdulaziz Aldakheel/ ERTH TEAM

ويوضح الدخيل، وهو قائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، لموقع CNN بالعربية، أن الجزيرة تُعتبر وجهة مثالية لممارسة الأنشطة البحرية، مثل تجارب الغطس أو الغوص للهواة والمحترفين على حد سواء.

Credit: Abdulaziz Aldakheel/ ERTH TEAM

ويقول: "تتميز الجزيرة بشاطئ رملي ناعم، ومياه صافية، وشعاب مرجانية ملونة، وتُعد واحدة من مواقع الغوص والسباحة، ويمكن ممارسة عدد من الأنشطة والتجارب البحرية السياحية فيها، مثل التخييم، والسباحة، وصيد الأسماك".

Credit: Abdulaziz Aldakheel/ ERTH TEAM

ويشير إلى أنه يمكن لعشاق المغامرة تنظيم رحلات غوص مع مدربين معتمدين لاستكشاف أعماق الجزيرة وشعابها المرجانية الملونة.

Credit: Abdulaziz Aldakheel/ ERTH TEAM

ويسعى الدخيل إلى اكتشاف المواقع المخبأة في المملكة والتي تتمتع بتنوع طبيعي وجغرافي جاذب متباين. ومن ضمن ذلك الجزر البحرية الخلابة الممتدة على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر، حيث العمق البحري المميز المُزين بالشعاب المرجانية الملونة والشواطىء الرملية الذهبية اللون.

ونالت السلسلة التي شاركها الدخيل عبر حسابه على منصة "إنستغرام" في عدة منشورات عبارات الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه، خاصة المهتمين منهم بإبراز المعالم الطبيعية المميزة في المملكة.