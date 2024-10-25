لقطة ساحرة بين فهد وفراشة تأسر رواد "إنستغرام"..ما حقيقتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدّم الطبيعة مشاهد مثيرة للدهشة بين الحيوانات، والتي يسعى مصوروا الحياة البرية لالتقاطها.

وفي لقطة فريدة من نوعها أثارت إعجاب رواد منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رصدت عدسة مصور لحظة مذهلة تجمع بين فهد وفراشة، إذ يظهر الأول وكأنه ينظر بدهشة إليها.

وفي مقابلة هاتفية مع موقع CNN بالعربية، يوضح صاحب هذه الصورة، وهو مصور الحياة البرية المقيم في دبي، آسم شيما، أنه التقط هذه الصورة حينما كان يخوض رحلة سفاري مع مجموعة من الأشخاص بهدف تدريبهم على تصوير الحياة البرية بإحدى المنتزهات الوطنية في كينيا.

ويتذكر شيما ما حدث يومها قائلا: "كنا بصدد البحث عن نوع فريد من الفهود يُعرف باسم Split Nose (مشقوق الأنف)، الذي عادة ما يتواجد بمناطق بعيدة عن منطقة المخصصة لتخييم الزوار في المنتزه".

وبعد قضاء ساعات في البحث، عثرت المجموعة على الفهد البالغ، الذي كان يجلس فوق شجرة مع فريسته.

لقطة تظهر فهد من نوع "Split Nose" Credit: Asim Cheema

وانتظرت المجموعة نحو ساعة من الزمن حتى نزل الفهد من الشجرة ليشرب الماء.

وكان شيما يلتقط صورًا للفهد الذي قام بالنظر إلى أعلى، وفي اللحظة ذاتها دخلت فراشة إلى إطار الصورة.

ويشرح شيما: "الفهد كان ينظر لأعلى الشجرة، وفي الوقت ذاته مرت الفراشة في إطار الصورة لتبدو وكأن الفهد ينظر إليها، وأن هناك نوع من التواصل البصري بين الكائنين"، لافتًا إلى استخدام خاصية "سرعة الغالق" تسمح بالتقاط هذه اللحظات العابرة للفراشات أو الطيور.

ويقول: "عندما نظرت في الكاميرا بعد التقاط هذه الصورة، كنت سعيدًا للغاية ومتحمسًا لعرضها على أفراد مجموعتي ثم للعالم لاحقًا".

وبصفته مصور محترف، يوجه شيما نصيحة لمحبي تصوير الحياة البرية قائلا: "في الحياة البرية، كل لحظة مهمة، لذا حاول ألا تفقد انتباهك أثناء التصوير، بل استمر في مراقبة أدق تفاصيل الطبيعة".