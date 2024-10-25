"لونلي بلانيت" تكشف عن أفضل وجهات السفر لعام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة "لونلي بلانيت" للسفر عن قائمة تشمل 30 وجهة يُنصح بزيارتها لعام 2025، بالإضافة إلى قائمة جديدة لأفضل اتجاهات السفر.
وتبرز مدن بانسكو في بلغاريا، وأوساكا في اليابان، وإدمونتون في كندا بين الوجهات المحبوبة جدًا المدرجة ضمن القائمة.
واعتُبرت وجهات مثل الكاميرون، وليتوانيا، وفيجي، بمثابة الأفضل لمحبي الطبيعة الريفية. كما تمّ تصنيف تشيريكي في بنما، وفاليه في سويسرا كمناطق ساحرة تجذب السياح.
وقالت نيتيا تشامبرز، نائب الرئيس الأول للمحتوى، والمحررة التنفيذية لدى "Lonely Planet"، إن مدينة تولوز الفرنسية تصدّرت القائمة هذا العام، موضحة أن هذه المدينة الفرنسية تُعتبر وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
ورأت تشامبرز أن هذه المدينة تشكل إضافة مثالية لمسار السفر حول فرنسا. وأشارت إلى أن مدينة بونديشيري الهندية (المعروفة سابقًا باسم بونديشيري) تُعتبر إضافة مثالية أيضًا، نظرًا لسهولة رحلة القطار من وجهة تشيناي السياحية الأكثر شهرة.
ولفتت تشامبرز إلى أنّ بونديشيري تعيد تصوّر نفسها باعتبارها "وجهة رئيسية للرمال والأمواج، مع مشروع واسع النطاق لاستعادة الشواطئ التي تآكلت في البحر".
ويُعتبر التنقل بالقطارات أحد أبرز اتجاهات السفر التي حدّدتها شركة "لونلي بلانيت" في الطبعة الـ15 من كتابها الأكثر مبيعًا "أفضل ما في السفر".
النكهات المحلية والمغامرات في الهواء الطلق
تتوافق مدينة شيانغ ماي الواقعة شمالي تايلاند مع اتجاهات السفر التي سلطت "لونلي بلانيت" الضوء عليها، حيث تتميز بالنكهات المحلية للطعام. وعلّقت تشامبرز قائلة إنه "سواء كنت مسافرًا متمرسًا في مجال الطعام، أو مجرّد فضولي ومتحمّس للتذوّق، ستختبر مشهد طهي طازج، وجديد، ومثير هناك".
وليست دولة فانواتو الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما يفكر المسافرون في جزر المحيط الهادئ، لكن، ذكرت تشامبرز أن "الطبيعة الخام تشكل المفتاح الحقيقي لجاذبيتها".
ويمتلك الأرخبيل خطة وطنية للتنمية المستدامة تعطي الأولوية لحماية الطبيعة. ويمكن للمسافرين الغوص بين حطام السفن ومشاهدة الحمم المتدفقة من الفوهات البركانية النشطة.
في إنجلترا، لا تحظى منطقة إيست أنغليا باهتمام كبير حتى من قبل السياح المحليين، لكن رأت تشامبرز أنها تقدم "مطبخًا نموذجيًا عن إنجلترا القديمة، مع قرى (و) مدن فنية غير متوقعة، مقابل ساحل مرصع بالشواطئ، ومحميات الطيور".
تحتل مراقبة الطيور المتطرفة خلال رحلات السفر، المرتبة الرابعة ضمن قائمة اتجاهات السفر في "لونلي يلانيت".
وأوضحت تشامبرز أنه "خلال جائحة كوفيد-19 اكتسب الناس هوايات مثل مراقبة الطيور والمشي لمسافات طويلة".
المناطق الأقل زيارة
وكشفت تشامبرز عن أن المدينتين الساحليتين غيرسون وأوردو في شمال تركيا، تعتبران بمثابة "بوابة إلى الساحل والجبال" في منطقة البحر الأسود الأقل زيارة.
أفضل وجهات السفر لعام 2025.. بحسب "لونلي بلانيت":
المدن
- تولوز، فرنسا
- بونديشيري، الهند
- بانسكو، بلغاريا
- شيانغ ماي، تايلاند
- جنوة، إيطاليا
- بيتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية
- أوساكا، اليابان
- كوريتيبا، البرازيل
- بالما دي مايوركا، إسبانيا
- إدمونتون، كندا
الدول
- الكاميرون
- ليتوانيا
- فيجي
- لاوس
- كازاخستان
- باراغواي
- ترينيداد وتوباغو
- فانواتو
- سلوفاكيا
- أرمينيا
المناطق
- البلاد المنخفضة وساحل جورجيا
- تيراي، نيبال
- تشيريكي، بنما
- لونسيستون ووادي تامار، أستراليا
- فاليه، سويسرا
- غيرسون وأوردو، تركيا
- بافاريا، ألمانيا
- إيست أنجليا، إنجلترا
- درب الأردن
- جبل هود ومنطقة مضيق نهر كولومبيا، أوريغون