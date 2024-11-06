مشاهد مهيبة..كويتية ترصد تكوينات جليدية أشبه بمنحوتات فنية في غرينلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبرز كتل جليدية ضخمة ناصعة البياض في مشاهد جوية مثيرة للدهشة، وكأنها منحوتات فنية متناثرة فوق سطح الأنهار الجليدية في غرينلاد (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبالاستعانة بكاميرا طائرة من دون طيار (الدرون)، حرصت مدونة السفر الكويتية إيمان العدساني على توثيق البيئة الفريدة التي تتمتع بها غرينلاد، التي لا تشبه أي ما شاهدته من قبل، حسبما ذكرته لموقع CNN بالعربية.

تُعد غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم، وجهة مثيرة في القطب الشمالي لعشاق تجارب المغامرات، وفقا للموقع الرسمي للسياحة في غرينلاند "visitgreenland".

ولا تُشكل الكتل الجليدية مشهدًا غير مألوف في غرينلاند، وذلك نظرا للغطاء الجليدي العملاق الذي يغطي غالبية أجزاء البلاد. وتتحول هذه الكتل الجليدية إلى أنهار بطيئة الحركة من الجليد تتدفق من الغطاء الجليدي.

وقالت العدساني، التي وثقت هذه المشاهد الساحرة في جزيرة ديسكو ومدينة إيلوليسات في غرينلاند: "قادني شغفي بالمناظر الطبيعية الخلابة إلى زيارة غرينلاند"، موضحة: "كان سحر الكتل الجليدية البكر وجمالها الطبيعي لا يقاوم".

مع ذلك، لم يكن الوصول إلى هذه التكوينات الجليدية المبهرة بالمهمة السهلة.

وأشارت العدساني إلى أن إمكانية الوصول تعتمد على الموقع المحدّد. فهناك بعض الكتل الجليدية التي يمكن الوصول إليها عن طريق البر، إذ كان بإمكانها الوقوف على الشاطئ والتحليق بطائرة "الدرون" الخاصة بها بالقرب من تلك الكتل، بينما تتطلب بعض الكتل الأخرى المشي لمسافات طويلة للوصول إلى مسافة أقرب.

وقالت العدساني: "كانت هناك مشاهد استعنت فيها بقارب للاقتراب من الكتل الجليدية، وهذا ما مكنني من المناورة بطائرتي من دون طيار لتوثيق الكتل الجليدية بكامل روعتها"، مضيفة عن الكتل الجليدية في جزيرة ديسكو: "لقد أذهلني المنظر المهيب لتلك الصفائح البيضاء الشاسعة".

واعتبرت العدساني أن الظروف الجوية شكلت عاملاً مهمًا، إذ أثرّت على مدى الرؤية وحتى مظهر الكتل الجليدية، حيث يمكن أن تتغير بسرعة أثناء الذوبان.

وقد حازت المشاهد الجوية للتكوينات الجليدية التي شاركتها العدساني عبر "إنستغرام" على الإعجاب والإشادة من قبل متابعيها، الذين علقوا بحماس كبير وفضول بشأن غرينلاند، وألهمت الكثيرين منهم للتفكير في زيارتها.