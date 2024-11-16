بالصور.. آخر قمر عملاق في 2024 يزيّن سماء مدن العالم

يرتفع قمر القندس خلف قمم مونتي برينا الذي شوهد من لاكويلا، إيطاليا، الجمعة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زيّن القمر المكتمل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والمعروف أيضًا باسم "قمر القندس"، سماء مدن العالم ليلة الجمعة، ويعتبر آخر قمر عملاق لهذا العام.

القمر يشرق فوق برج معبد "Wat Phra That Doi Suthep" في مدينة شيانغ ماي بتايلاند Credit: Pongmanat Tasiri/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يتزامن طور اكتمال القمر مع نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض في مداره، وفقًا لوكالة "ناسا"، ما يجعل القمر يبدو أكبر حجمًا وأكثر سطوعًا من المعتاد.

رجل يجلس فوق كومة من الأنقاض بينما يرتفع قمر القندس في مخيم البريج للنازحين في غزة. Credit: Eyad Baba/AFP/Getty Images

وقد وصل "قمر القندس"، الذي سمي بهذا الاسم في إشارة إلى سبات هذا الحيوان ومعاطفه الأكثر سمكًا في هذا الوقت من العام، إلى قمة طور اكتماله عند الساعة 4:29 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

تغطي السحب جزئيًا القمر العملاق، الذي يظهر هنا فوق برج لندن في إنجلترا Credit: Yui Mok/PA Images/Getty Images