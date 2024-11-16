بالصور.. آخر قمر عملاق في 2024 يزيّن سماء مدن العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زيّن القمر المكتمل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والمعروف أيضًا باسم "قمر القندس"، سماء مدن العالم ليلة الجمعة، ويعتبر آخر قمر عملاق لهذا العام.
وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يتزامن طور اكتمال القمر مع نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض في مداره، وفقًا لوكالة "ناسا"، ما يجعل القمر يبدو أكبر حجمًا وأكثر سطوعًا من المعتاد.
وقد وصل "قمر القندس"، الذي سمي بهذا الاسم في إشارة إلى سبات هذا الحيوان ومعاطفه الأكثر سمكًا في هذا الوقت من العام، إلى قمة طور اكتماله عند الساعة 4:29 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.