دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة السياحة والآثار المصرية على ما أظهره مقطع فيديو لأعمال إزالة في نطاق هرم خوفو الأكبر في منطقة أهرامات الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنه "ردًا على الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يُظهر أعمالاً تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو) بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، توضح وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية".

وأوضح بيان الوزارة أن المواد "تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم".

وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للآثار، يقوم بإزالة هذه المواد في الوقت الحالي "ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية".

وقالت الوزارة إنها ملتزمة "دورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر".