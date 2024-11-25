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الأكثر ازدحاما..ماذا يعرقل حركة الطيران خلال عطلة عيد الشكر بأمريكا؟

سياحة
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أمريكا قد تبطئ حركة المرور الجوية خلال عيد الشكر..
Credit: Justin Sullivan/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تضطر إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لوزارة النقل في أمريكا إلى إبطاء حركة المرور الجوية خلال فترة السفر الأكثر ازدحامًا في موسم العطلات بسبب نقص عدد مراقبي الحركة الجوية، لا سيما في شمال شرق الولايات المتحدة.

وأفاد مدير إدارة الطيران الفيدرالية مايك وايتاكر أن هذا النقص من المرجح أن يحدث في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث لم تتمكن الإدارة من مواكبة الطلب على مراقبي الحركة الجوية.

وصرّح وايتاكر خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن خارج العاصمة: "خلال فترة سفر عيد الشكر، سنستخدم مبادرات إدارة تدفّق الحركة الجوية للتعامل مع أي نقص في الموظفين، ونتوقع مواجهة بعض النقص. لذلك، نعمل بجد للتأكد من أنه يمكن أن نعمل بكفاءة قدر الإمكان".

في وقت سابق من هذا العام، نقلت الوكالة مسؤولية التعامل مع حركة المرور الجوية في منطقة نيوارك إلى منشأتها في فيلادلفيا.

وأوضح وايتاكر أن الهدف من ذلك كان أن يصبحوا في "وضع صحي من حيث التوظيف"، مضيفًا أنه منذ اتخاذ هذه الخطوة، أصبح هناك الآن "مجموعة قوية من 28 متدربًا معتمدًا كمراقبين جويين يرغبون بالعمل في هذا المجال الجوي".

إدارة الطيران الفيدرالية: نضع السلامة أولاً

تتوقع إدارة الطيران الفيدرالية أن يكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم الأكثر ازدحامًا في حركة المرور الجوية. وقال وايتاكر إن التباطؤ، إذا لزم الأمر، سيطبق لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأضاف: "تحافظ هذه المبادرات على سلامة النظام، ويجب أن يعلم الناس أن السلامة ليست في خطر أبدًا. إذا كان نعاني نقصا في الموظفين، فسنبطئ حركة المرور حسب الحاجة للحفاظ على سلامة النظام".

في مايو/ أيار الماضي، أظهرت أرقام إدارة الطيران الفيدرالية أن الإدارة لا تزال تعاني من نقص في حوالي 3 آلاف مراقب جوي. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها حققت هدفها المتمثل في توظيف أكثر من 1،800 مراقب جوي لهذا العام، لكنها لم تذكر العدد المتبقي للمراقبين الجويين بعد احتساب التقاعد والنقص الناتج عن الاستنزاف.

لا يعد التوظيف هو العامل الوحيد الذي قد يؤثر على حركة المرور الجوي. وأوضح وايتاكر  أن الوكالة "تراقب عن كثب الطقس، وهو بالطبع أكبر مصدر للتأخير، وسنبذل قصارى جهدنا للتغلب على ذلك".

استعدوا لأرقام قياسية في السماء

كشفت مجموعة رابطة شركات الطيران الأمريكية في بيان صحفي صدر مؤخرًا أن "شركات الطيران ستشهد رحلات جوية قياسية خلال موسم العطلات هذا".

وتتوقع المجموعة أن يسافر أكثر من 31 مليون مسافر على متن شركات الطيران الأمريكية خلال فترة سفر عطلة عيد الشكر، وهو ما سيحقق رقمًا قياسيًا جديدا.  وسيكون هذا العدد أعلى من حوالي 29 مليون مسافر سافروا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتوقع مجموعة رابطة شركات الطيران الأمريكية أن تكون الأيام الأكثر ازدحامًا بالطيران خلال فترة سفر عيد الشكر (22 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول) هي الأربعاء بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني والأحد بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول، مع توقّع أكثر من 3 ملايين مسافر في كل يوم.

وتستعد شركات الطيران الأمريكية لنقل ما معدله 2.8 مليون مسافر يوميًا - بزيادة 5% عن العام الماضي، خلال فترة عطلة عيد الشكر، وفقا لمجموعة رابطة شركات الطيران الأمريكية.

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