دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت القائمة المختصرة من أجل جائزة اختيار الجمهور لأفضل مصور للحياة البرية لعام 2024 مشهدًا لفهد طليق، وشبل دب قطبي، وبومة تطير من نافذة حظيرة مهجورة بكندا.
واختارت لجنة التحكيم 25 صورة من إجمالي 59,228 مشاركة. وسيُحدد تصويت الجمهور هوية الفائز، وفقًا لبيان من المنظمين، نُشر يوم الثلاثاء.
وقال دوغلاس جور، مدير متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، إن القائمة المختصرة تشمل العديد من الصور "الاستثنائية".
وتشمل الصور الأخرى المدرجة ضمن القائمة المختصرة قطيعًا من الذئاب الهندية، وسحب عدسية مضاءة بالحمم البركانية، وفقمة "ويديل" تستريح على كتلة جليدية في القارة القطبية الجنوبية.
يمكن للجمهور التصويت عبر الإنترنت، أو باستخدام الشاشات الرقمية، في معرض مصور الحياة البرية لهذا العام في متحف التاريخ الطبيعي، حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2025.
سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل.
وبعد ذلك، ستُعرض الصور عبر الإنترنت والشاشات الرقمية الموجودة في المعرض، الذي سيستمر حتى 29 يونيو/ حزيران 2025.
ويُفتح باب المشاركات اليوم لمسابقة العام المقبل، حيث يتم تشجيع المصورين من جميع الأعمار على تقديم صورهم المفضلة.
ولأول مرة، سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا من تقديم حوالي 25 صورة مجانًا، وسيظل الإعفاء من الرسوم للمشاركين من 107 دولة قائمًا.