دب قطبي يأخذ قيلولة على "سرير جليدي" تفوز صورته في مسابقة "مصوّر الحياة البرية"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت القائمة المختصرة من أجل جائزة اختيار الجمهور لأفضل مصور للحياة البرية لعام 2024 مشهدًا لفهد طليق، وشبل دب قطبي، وبومة تطير من نافذة حظيرة مهجورة بكندا.

التقط آرون باجينستوس صورة هذا الفهد في منتزه "توريس ديل باين" الوطني في تشيلي. Credit: Aaron Baggenstos/Wildlife Photographer of the Year

واختارت لجنة التحكيم 25 صورة من إجمالي 59,228 مشاركة. وسيُحدد تصويت الجمهور هوية الفائز، وفقًا لبيان من المنظمين، نُشر يوم الثلاثاء.

التقط براد ليو صورة لمياه الفيضانات وهي تتدفق نحو بحيرة "كاتي ثاندا – إير" المالحة في جنوب أستراليا. Credit: Brad Leue/Wildlife Photographer of the Year

وقال دوغلاس جور، مدير متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، إن القائمة المختصرة تشمل العديد من الصور "الاستثنائية".

هذه صورة قطيع من الذئاب الهندية بعدسة أرفيند رامامورثي. Credit: Arvind Ramamurthy/Wildlife Photographer of the Year

وتشمل الصور الأخرى المدرجة ضمن القائمة المختصرة قطيعًا من الذئاب الهندية، وسحب عدسية مضاءة بالحمم البركانية، وفقمة "ويديل" تستريح على كتلة جليدية في القارة القطبية الجنوبية.

التقط كارلو داوريزيو هذه الصورة لمجموعة من الفراشات الميتة في مجرى مائي في إيطاليا. تصوير: Carlo D’Aurizio/Wildlife Photographer of the Year

يمكن للجمهور التصويت عبر الإنترنت، أو باستخدام الشاشات الرقمية، في معرض مصور الحياة البرية لهذا العام في متحف التاريخ الطبيعي، حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2025.

التقط ديفون برادهومان هذا المشهد لـ4 ذئاب رمادية تعبر الثلوج في منتزه "يلوستون" الوطني بالولايات المتحدة. Credit: Devon Pradhuman/Wildlife Photographer of the Year

سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل.

وبعد ذلك، ستُعرض الصور عبر الإنترنت والشاشات الرقمية الموجودة في المعرض، الذي سيستمر حتى 29 يونيو/ حزيران 2025.

رصد فرانسيسكو نيجروني سحابة عدسية مضاءة بالحمم البركانية فوق بركان "فيلاريكا" في تشيلي. Credit: Francisco Negroni/Wildlife Photographer of the Year

ويُفتح باب المشاركات اليوم لمسابقة العام المقبل، حيث يتم تشجيع المصورين من جميع الأعمار على تقديم صورهم المفضلة.

رصد جيس فيندلاي بومة تطير من نافذة حظيرة مهجورة في كندا. Credit: Jess Findlay/Wildlife Photographer of the Year

ولأول مرة، سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا من تقديم حوالي 25 صورة مجانًا، وسيظل الإعفاء من الرسوم للمشاركين من 107 دولة قائمًا.