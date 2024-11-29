Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بينها فقمة مسترخية.. ألق نظرة على صور مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024 - CNN Arabic

بينها فقمة مسترخية.. ألق نظرة على صور مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024

سياحة
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صورة دب قطبي يأخذ قيلولة على "سرير جليدي" تفوز بالمركز الأول في مسابقة "مصوّر الحياة البرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت القائمة المختصرة من أجل جائزة اختيار الجمهور لأفضل مصور للحياة البرية لعام 2024 مشهدًا لفهد طليق، وشبل دب قطبي، وبومة تطير من نافذة حظيرة مهجورة بكندا.

تشيلي
التقط آرون باجينستوس صورة هذا الفهد في منتزه "توريس ديل باين" الوطني في تشيلي.Credit: Aaron Baggenstos/Wildlife Photographer of the Year

واختارت لجنة التحكيم 25 صورة من إجمالي 59,228 مشاركة. وسيُحدد تصويت الجمهور هوية الفائز، وفقًا لبيان من المنظمين، نُشر يوم الثلاثاء.

أستراليا
التقط براد ليو صورة لمياه الفيضانات وهي تتدفق نحو بحيرة "كاتي ثاندا – إير" المالحة في جنوب أستراليا.Credit: Brad Leue/Wildlife Photographer of the Year

وقال دوغلاس جور، مدير متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، إن القائمة المختصرة تشمل العديد من الصور "الاستثنائية".

الهند
هذه صورة قطيع من الذئاب الهندية بعدسة أرفيند رامامورثي.Credit: Arvind Ramamurthy/Wildlife Photographer of the Year

وتشمل الصور الأخرى المدرجة ضمن القائمة المختصرة قطيعًا من الذئاب الهندية، وسحب عدسية مضاءة بالحمم البركانية، وفقمة "ويديل" تستريح على كتلة جليدية في القارة القطبية الجنوبية. 

إيطاليا
التقط كارلو داوريزيو هذه الصورة لمجموعة من الفراشات الميتة في مجرى مائي في إيطاليا.تصوير: Carlo D’Aurizio/Wildlife Photographer of the Year

يمكن للجمهور التصويت عبر الإنترنت، أو باستخدام الشاشات الرقمية، في معرض مصور الحياة البرية لهذا العام في متحف التاريخ الطبيعي، حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2025.

أمريكا
التقط ديفون برادهومان هذا المشهد لـ4 ذئاب رمادية تعبر الثلوج في منتزه "يلوستون" الوطني بالولايات المتحدة.Credit: Devon Pradhuman/Wildlife Photographer of the Year

سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل.

وبعد ذلك، ستُعرض الصور عبر الإنترنت والشاشات الرقمية الموجودة في المعرض، الذي سيستمر حتى 29 يونيو/ حزيران 2025.

تشيلي
رصد فرانسيسكو نيجروني سحابة عدسية مضاءة بالحمم البركانية فوق بركان "فيلاريكا" في تشيلي.Credit: Francisco Negroni/Wildlife Photographer of the Year

ويُفتح باب المشاركات اليوم لمسابقة العام المقبل، حيث يتم تشجيع المصورين من جميع الأعمار على تقديم صورهم المفضلة.

كندا
رصد جيس فيندلاي بومة تطير من نافذة حظيرة مهجورة في كندا.Credit: Jess Findlay/Wildlife Photographer of the Year

ولأول مرة، سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا من تقديم حوالي 25 صورة مجانًا، وسيظل الإعفاء من الرسوم للمشاركين من 107 دولة قائمًا.

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