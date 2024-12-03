مصرية توثق طريقة بيع غريبة على متن سفينة بالنيل

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التجارة "شطارة" مقولة مصرية تلخّص حنكة التجار وأساليبهم الفريدة في البيع. وفي مصر، قد يلحقك البائع حتى وإن كنت وسط نهر النيل.

خلال رحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر، وثقت مدونة السفر المصرية أسما رؤوف أسلوب البيع الفريد لتاجرين من أهل الصعيد، وكانا قد اتجها على متن على متن قارب صغير نحو السفينة السياحية.

وأوضحت رؤوف لموقع CNN بالعربية أن هذه الرحلة النيلية تنطلق من أسوان إلى الأقصر أو العكس لمدة 4 أيام، وتتضمن زيارة المعابد الأثرية وأبرز المزارات التي تمر بها السفينة على طول النيل.

وأشارت مدونة السفر المصرية أنه أثناء مرور السفينة بهويس إسنا، والتي تُعد تجربة فريدة يقوم خلالها ركاب السفينة بالوقوف على سطحها لمشاهدة كيفية تغير منسوب المياه حتى تتمكن من المرور عبر الهويس، تصل قوارب شراعية صغيرة على متنها تجار من أهل الصعيد.

وقالت: "يقوم التجار في هذه المراكب الصغيرة ببيع مشغولات يدوية من صنع أهل الجنوب للسياح على متن المراكب والسفن الكبيرة".

وتتذكر رؤوف أن الدهشة أصابتها من هذا المشهد الفريد، متساءلة كيف يستطيع التاجر القيام بعملية البيع وسط نهر النيل.

وشرحت المدونة المصرية أن طريقة التواصل الوحيدة مع السياح تتمثل في النداء بصوت عال، وإذا كان أحدهم مهتما، يقوم التاجر بإلقاء قطعة البضاعة إلى أعلى حتى يلتقطها الزبون على متن السفينة.

وأوضحت رؤوف أن التاجر يتمتع بمهارة مثيرة للدهشة في إلقاء الأغراض إلى أعلى، إذ أنها تصل لأيدي الركاب بحرفية منقطعة النظير، على حد تعبيرها.

في البداية، كانت رؤوف مترّددة بشأن التعامل مع التاجرين بهذا الأسلوب، إذ خشيت أن يسقط الغرض من يدها، خاصة أن السفينة تتحرك، وليست متوقفة.

وأضافت: "كنت أخشى ألا أتمكن من إرجاع القطعة إليهما، وتساءلت كيف ألقي النقود إليهما في حال قررت الشراء، إذ من الممكن أن تسقط في مياه النيل".

ووصفت رؤوف التجربة بأنها فريدة من نوعها، قائلة: "هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها مثل هذا الأسلوب في البيع بأي مكان في العالم".

ولفتت رؤوف إلى أن البائعين على المراكب الصغيرة يتمتعون بمرونة في التفاوض على الأسعار.

وأضافت: "عندما قلت للبائع أنني سأشتري منه أكثر من قطعة، قام بمنحي خصمًا كبيرًا بالفعل".

أما عن جودة المنتج، أكدّت رؤوف أنها لم تكترث كثيرا بهذا الشأن، نظرا لأنها كانت تسعى وراء تجربة شراء في وسط النيل.

وشاركت رؤوف مقطع الفيديو الذي وثّق تجربتها عبر حسابها على "انستغرام"، وقد نال استحسان متابعيها، الذين عبروا عن رغبتهم في خوض رحلة نيلية وشراء الأغراض من البائعين في القوارب.