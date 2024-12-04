شاهد..برازيلية تخوض تجربة قفز مثيرة من جسر شاهق بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تتخيل شعور أن تُقذف، كأنك طلقة مدفع على ارتفاع شاهق؟ يبدو الأمر وكأنه كابوس مرعب، بحسب ما يظهره مقطع فيديو أعلاه.

ولكن ليس بالنسبة للرياضية البرازيلية كارول شافاوزر.

وفي مقطع فيديو مثير للذهول حصد أكثر من 20 مليون مشاهدة على منصة "إنستغرام"، تظهر شافاوزر، وهي تخوض تجربة قذف من منصة إطلاق على جسر شاهق لتحلّق للحظات معدودة بين السماء والأرض، قبل أن تهبط برشاقة بواسطة مظلّة وسط البقعة المخصصة للهبوط.

وقد بدأت شافاوزر بممارسة رياضة القفز القاعدي العام الماضي في ولاية أيداهو الأمريكية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها ولاية فيرجينيا الغربية بأمريكا لحضور فعالية القفز القاعدي السنوية "Bridge Day"، حسبما ذكرته لموقع CNN بالعربية.

وتشرح كارول، المقيمة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أن "Bridge Day" هو حدث سنوي كبير يستقطب أكثر من 100 ألف شخص من المتفرجين، وممارسي القفز القاعدي، إذ قالت:"يمكنك القفز من منصة، أو رافعة مقصّية"، موضحة أنه لا يوجد تحضير محدد بخلاف ما تتعلمه خلال الدورة الأساسية التي تتعلق بالتوقيت، ووضعية الجسم، والهبوط الآمن.

ورغم كونها رياضية محترفة، إلا أن شافاوزر تعترف أنها كانت تشعر بالتوتر خلال هذه القفزة.

وتستذكر التجربة قائلة: "قذفت بسرعة من فوق الجسر، وصرخت من دون أن أدرك، ولكن بمجرد أن كنت في حالة السقوط الحر عدت إلى منطقة راحتي، واستمتعت بالقيام ببعض الحركات مثل دوران أمامي، ثم سحب المظلة مع وقت كافٍ للطيران والهبوط بالموقع المخصص".

ولفتت شافاوزر إلى أهمية التدريب، مؤكدة أن التدريب على القفز الأساسي أو القفز بالمظلات ساعدها كثيراً في تحسين وضعية جسمها والدقة في عملية الهبوط.