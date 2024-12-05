لقطات نادرة توثق لحظات اصطياد الطيور لفرائسها في البرية

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر الطبيعة الأم بمشاهد مؤلمة بين الحيوانات المفترسة وفرائسها، وذلك تبعًا لقانون الغاب وصراع البقاء في عالم الحيوان.

لقطة لبجعة سوداء تلتقط سمكة صغيرة من إحدى البحيرات Credit: Asim Cheema

وتمكنّ مصور الحياة البرية الباكستاني، والمقيم في دبي، آسم شيما، من رصد لقطات نادرة ومذهلة تبرز اللحظات الحاسمة التي تسبق فعل الافتراس بين أنواع مختلفة من الطيور وفرائسها.

Credit: Asim Cheema

وتقدّم هذه الصور لمحة عن مهارات الصيد الفطرية لدى الطيور، وقدرتها الفائقة على التركيز والانقضاض على فرائسها بسرعة لا تصدق، لتصبح هذه اللقطات شاهداً حيًا على قوة العالم الطبيعي وجماله في الوقت ذاته.

Credit: Asim Cheema

في سلسلته بعنوان "The World of Birds" (عالم الطيور)، ركّز شيما على مجموعة متنوعة من الطيور، منها الرفراف، والبجع، والنورس.

Credit: Asim Cheema

أوضح شيما في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أنه التقط هذه الصور على مدار 6 أشهر خلال رحلات السفاري التي يخوضها مع مجموعة من الأشخاص بهدف تدريبهم على تصوير الحياة البرية، قائلًا:"أحب تصوير الطيور والحيوانات لإظهار مدى جمال الطبيعة للعالم".

وأِشار مصور الياة البرية الباكستاني إلى أن "هذه السلسلة هي نتيجة لـ 6 أشهر من تصوير الطيور بأماكن مختلفة من العالم".

Credit: Asim Cheema

وقد التقطت هذه السلسلة في كل من بحيرات القدرة في دبي، وولاية خصب في سلطنة عُمان، ومحمية ماساي مارا في كينيا.

وذكر شيما أنه قضى عدة ساعات مترقبًا حركات تلك الطيور حتى حانت اللحظة الحاسمة، لالتقاط الطيور لفرائسها إما بمخالبها الحادة أو مناقيرها المدببة.

وبصفته مصورا محترفا، يوجه شيما نصيحة لمحبي تصوير الحياة البرية قائلا: "في الحياة البرية، كل لحظة مهمة، لذا حاول ألا تفقد انتباهك أثناء التصوير، بل استمر في مراقبة أدق تفاصيل الطبيعة".

ويأمل شيما أن تسهم هذه الصور في زيادة الوعي حول أهمية حماية البيئات الطبيعية التي تحتضن هذه الطيور، وتشجيع الناس على تقدير الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الكائنات في التوازن البيئي.