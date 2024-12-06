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باريس في الصدارة.. ما هي أفضل 10 مدن للعيش في العالم؟

سياحة
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كثيرة هي الاستحقاقات المهمة في العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع، مثل افتتاح كاتدرائية نوتردام، في الصورة، كي تستقبل الزوار مجددًا، واختيرت كأفضل مدينة في العالم من قبل شركة يورومونيتور إنترناشيونال.Credit: MAGALI COHEN/Hans Lucas/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقد كان عامًا غنيًا بالاستحقاقات الدولية بالنسبة لباريس: الألعاب الأوليمبية هذا الصيف، وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام هذا الأسبوع، والآن تسميتها بالمدينة الأكثر جاذبية في العالم.

هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تحتل فيها العاصمة الفرنسية المركز الأول في مؤشر أفضل 100 مدينة للوجهات السياحية، الذي أعدته شركة تحليل البيانات "يورومونيتور إنترناشيونال".

وذكر التقرير أنّ أكثر من 70 مليون شخص قصدوا مدينة النور هذا العام، وكانت المدينة مستعدة لاستقبالهم بفضل سياساتها السياحية وبنيتها التحتية الممتازة.

المدن الأكثر جاذبية لعام 2024
مدريد: أدرجت حديقة ريتيرو على لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2021.Credit: Marcos del Mazo/LightRocket/Getty Images

يتناول المؤشر المدن الرائدة في جميع أنحاء العالم، ويصنفها وفقًا لمعايير تشمل السياحة، والاستدامة، والأداء الاقتصادي، والصحة، والسلامة.

المدن الأكثر جاذبية لعام 2024
تُعرف روما بالمدينة الخالدة وتحتل دومًا مكانة عالية ضمن قوائم أفضل المدن. Credit: Photo Beto/iStock Unreleased/Getty Images

تهيمن أوروبا على تصنيفات 2024، بست مدن حلّت في المراكز العشرة الأولى. مدريد في المرتبة الثانية، وروما وميلانو في المرتبتين الرابعة والخامسة، وأمستردام في المرتبة السابعة، وبرشلونة في المرتبة العاشرة.

المدن الأكثر جاذبية لعام 2024
أشار التقرير إلى أن السياحة المفرطة شكًلت مشكلة متنامية على المستوى الدولي هذا العام، لا سيما في المناطق السياحية الساخنة مثل أمستردام.Credit: Koen Smilde/Discover Amsterdam <strong>6. New York: </strong>The Big Apple is the only American city to break the top 10 on the index. Los Angeles is down the list at No.18. <strong>5. Milan:</strong> The northern city of Milan is one of two Italian citie

أما العاصمة البريطانية لندن، التي احتلت المرتبة العاشرة العام الماضي وتصدرت أخيرًا مؤشرًا بديلًا لأفضل مدن العالم، وصلت فقط إلى المرتبة 13 ضمن القائمة، بين سيؤول في المرتبة 12، ودبي في المرتبة 14.

المدن الأكثر جاذبية لعام 2024
برشلونة: احتلت المدينة الكاتالونية المركز العاشر في مؤشر يورومونيتور إنترناشيونال لأفضل 100 مدينة وجهة لعام 2024.تصوير: Pol Albarrán/Moment RF/Getty Images <strong>9. Singapore: </strong>Gardens by the Bay is one of the top tourist attractions in the city-state of Singapore, No.9 on Euromonitor International's list. <strong>8. Sydney: </strong>Three cities in Asia-Pacific

بينما تحتل لندن المرتبة بعد باريس مباشرة لأفضل بنية تحتية للسياحة، إلا أنها فشلت في الوصول إلى المراكز العشرة الأولى في "يورومونيتور إنترناشينال: بما يتعلق بسياسة السياحة، والصحة، والسلامة، أو الاستدامة.

بانكوك أفضل مدينة للوافدين الدوليين

المدن الأكثر جاذبية لعام 2024
طوكيو: تعد منطقة شينجوكو الترفيهية النابضة بالحياة إحدى مناطق الجذب العديدة في العاصمة اليابانية.Credit: dk1234/iStockphoto/Getty Images

حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أداءً جيدًا، حيث احتلت طوكيو المرتبة الثالثة، وسيدني المرتبة الثامنة، وسنغافورة المرتبة التاسعة. 

المدن الأكثر جاذبية لعام 2024
سيدني: احتلت ثلاث مدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المراكز العشرة الأولى، بينها مدينة سيدني الأسترالية. ويظهر في الصورة شاطئ بوندي.Credit: xavierarnau/E+/Getty Images

وسجلت عملة الين أدنى مستوياتها القياسية مقابل العملات الرئيسية في عام 2024. ووفقًا لـ" يورومونيتو إنترناشينال" تم تسجيل قرابة 13 مليون رحلة دولية إلى طوكيو في عام 2024، وهو معدل أعلى بشكل ملحوظ من مستويات ما قبل الجائحة.

المدن الأكثر جاذبية لعام 2024
نيويورك هي المدينة الأمريكية الوحيدة التي دخلت قائمة المدن العشر الأولى في المؤشر. أما لوس أنجلوس فحلّت في المركز الثامن عشرCredit: francois-roux/iStock Editorial/Getty Images

وحلت مدينة نيويورك، في المرتبة السادسة، وهي المدينة الأمريكية الوحيدة ضمن المراكز العشرة الأولى. كما تبوأت المرتبة الأولى في فئة أداء السياحة، مع ارتفاع الطلب على المستويين الدولي والمحلي.

بانكوك هي المدينة الأولى من حيث سياسة السياحة وجاذبيتها. وكانت أيضًا المدينة الأولى عالميًا في عام 2024 من حيث الوافدين الدوليين. وأشارت تقارير "يورومونيتور إنترناشيونال" إلى أن عدد الرحلات الدولية هناك سيبلغ 32.4 مليون رحلة في عام 2024، أي ما يقرب من 10 ملايين رحلة أكثر من إسطنبول، التي سجلت في العام الماضي 23 مليون رحلة في عام 2024.

مشكلة السياحة المفرطة

حلت لندن في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوافدين الدوليين، مع تسجيلها دخول 21.7 مليون رحلة ونمو بنسبة 7٪. أما هونغ كونغ فحلّت في المرتبة الرابعة، مع 20.5 مليون وافد دولي ونمو بنسبة 19٪، فيما جاءت مدينة مكة في المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة، مع 19.3 مليون زائر ونمو بنسبة 20٪.

لاحظت "يورومونيتور إنترناشيونال" العديد من الاتجاهات لعام 2024، حيث قامت العديد من الوجهات بتبسيط عمليات التأشيرة الخاصة بها، وتنفيذ تصاريح السفر الإلكترونية، وتوسيع نطاق الدخول من دون تأشيرة قصيرة الأجل.

من ناحية أخرى، أصبحت السياحة المفرطة مشكلة عالميًا كبيرة أيضًا. لإدارة تدفق الزوار في أكثر الوجهات السياحية ازدحامًا، وتقدم بعض المدن تدابير مثل الضرائب المتعلقة بالسياحة، وساعات الزيارة المقيدة.

هناك أيضًا حملة صارمة على الإيجارات قصيرة الأمد. وهذا الأسبوع حظرت إيطاليا تسجيل الوصول الذاتي على Airbnb، حيث تستعد البلاد لتدفق هائل من الزوار لعام اليوبيل المقدس للفاتيكان في عام 2025.

أفضل 10 وجهات سياحية بحسب "يورومونيتور إنترناشيونال" لعام 2025

  1. باريس
  2. مدريد
  3. طوكيو
  4. روما
  5. ميلانو 
  6. نيويورك
  7. أمستردام
  8. سيدني
  9. سنغافورة
  10. برشلونة

أفضل 10 مدن من حيث عدد الوافدين الدوليين لعام 2025

  1. بانكوك (32.4 مليون رحلة دولية)
  2. إسطنبول (23 مليون)
  3. لندن (21.7 مليون)
  4. هونغ كونغ (20.5 مليون)
  5. مكة (19.3 مليون)
  6. أنطاليا (19.3 مليون)
  7. دبي (18.2 مليون)
  8. ماكاو (18 مليون)
  9. باريس (17.4 مليون)
  10. كوالالمبور (16.5 مليون)

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