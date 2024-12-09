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أسرار غامضة وراء أغرب علم وطني في العالم

سياحة
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أسرار غامضة وراء أغرب علم وطني في العالم
Credit: Maja Hitij/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هو العلم الوطني الوحيد في العالم الذي لا يتخذ شكل مستطيل أو مربع؟

تكمن الإجابة بعلم نيبال. وبعيدًا عن حقيقة شكله غير المعتاد، فإن علم نيبال يشكل لغزًا إلى حد ما.

ويمثل العلم حركة السماوات، وبناء الأمة الحديثة، والتراث البوذي والهندوسي، والفخر الآسيوي، والمناورات السياسية، أو مزيجًا من كل ذلك.

ويمكن بسهولة التعرّف إلى العلم، إذ يتألف من مثلثين بساقين متساويين يتخذان اللون القرمزي، وزُينا بحدود زرقاء داكنة، وشكلين أبيضين يمثلان الشمس (في النصف السفلي) والقمر (في النصف العلوي).

ويقول سانجوج روباخيتي، وهو أستاذ التاريخ في كلية الصليب المقدس في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وأحد مواطني نيبال إن "هذا الشكل الخاص، ليس فريدًا من نوعه في نيبال. بل له تاريخ طويل وعميق في جنوب آسيا وشبه القارة الهندية".

وأضاف روباخيتي:"لقد تعلّمنا في المدرسة أن الشمس والقمر يمثلان أبدية الأمة، وأن المثلثات تمثل الجبال (الهيمالايا) التي تشتهر بها نيبال. وبصفتي مؤرخًا، أعتقد أن التفسير الأفضل والأكثر إقناعًا هو رؤية هذه الرموز على أنها تمثل تلك السلالات الأسطورية القديمة والمشهورة التي غالبًا ما كانت النخب الحاكمة في المنطقة تربط أنسابها بها".

ويعتقد بعض الأشخاص أن اللون الأحمر يرمز إلى الزهرة الوطنية في نيبال، وهي زهرة "الرودودندرون"، بينما يقول آخرون إنه يرمز إلى الحرب والشجاعة.

وسارع روباخيتي إلى الإشارة إلى أن علماء التاريخ النيباليين ليسوا متأكدين تمامًا من القصة الكاملة وراء تصميم العلم الوطني.

نسج التاريخ

تأتي إحدى أقدم صور العلم من رسومات هنري أمبروز أولدفيلد، وهو طبيب وفنان بريطاني عاش في نيبال خلال منتصف القرن التاسع عشر. 

وتحدث الصحفي والكاتب الإنجليزي بيرسيفال لاندون كذلك عن علم مزدوج في كتابه "نيبال"، الذي نُشر عام 1928.

ورغم أن صورة لاندون للعلم كانت باللونين الأبيض والأسود، إلا أنه أضاف ملاحظة توضيحية تشير إلى أن حدود العلم كانت خضراء وليست زرقاء.

وتُظهر النسخ السابقة للعلم، بما في ذلك تلك التي رسمها لاندون، الشمس والقمر بوجوه بشرية.

وقبل تأسيس الديمقراطية في نيبال، في بداية عام 1990 ثم مرة أخرى في عام 2008، كان من المحظور على غالبية النيباليين العاديين رفع الأعلام في منازلهم.

يوضح روباخيتي: "كانت الأعلام الوطنية تُرفع فقط ويمكن عرضها فقط في الأماكن الحكومية. كانت هناك بالتأكيد إرشادات صارمة للغاية، ليس فقط بشأن الشكل والحجم، ولكن أيضًا حول متى وكيف ومن يمكنه رفع العلم. لكن ذلك بدأ يتغير تدريجيًا مع إتاحة التجربة الديمقراطية. والآن أصبح العلم موجودًا في كل مكان".

ويعد علم نيبال واحدا من أكثر الأعلام شعبية بين محبي الأعلام الذين يطلقون على أنفسهم اسم "المهووسين بالأعلام" أو "علماء الأعلام" (vexillologists). 

ويقول تيد كاي، وهو سكرتير الجمعية الأمريكية الشمالية لعِلم الأعلام، إن تاريخ العَلم وشكله يجعلان منه موضوعًا شائعًا للنقاش.

ويضيف كاي: "الخرائط والأعلام تمتلك تداخلًا ثقافيًا وجغرافيًا مثيرًا للاهتمام. بينما خضعت بقية آسيا للرؤية الاستعمارية التي ترى أن العلم يجب أن يكون مستطيلًا، تُعد نيبال استثناءً مميزًا مرتبطًا بتاريخ أعلام آسيا."

وقد ينجذب عشاق المعلومات العامة إلى علم نيبال بسبب شكله غير الرباعي. ولكن العلم أيضًا يُدرّس من قِبل علماء الرياضيات.

في عام 1962، طلب الملك مهندرا من عالم رياضيات وضع مواصفات دقيقة لحجم وشكل علم نيبال بهدف توحيد العلم. وتم تضمين هذه المواصفات في دستور نيبال.

ومن بين تلك القواعد: يجب أن تحتوي الشمس على 12 شعاعًا، ويجب أن يكون كل من الشمس والقمر باللون الأبيض، كما تم تحديد لون الإطار ليكون "أزرق داكن".

كما أن الشكل غير المعتاد لعلم نيبال أصبح تحديًا في الفعاليات الدولية. ورغم أن بعض منظمي  الألعاب الأولمبية في السابق حاولوا توحيد علم نيبال بوضعه على خلفية بيضاء مستطيلة، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية  قررت أن يبقى علم نيبال بشكله الأصلي.

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