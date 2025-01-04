في عام 2025.. ما الدول الخمس التي يفضّل الأمريكيون الإقامة فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كان هناك ارتفاع حاد لدى الأمريكيين للانتقال إلى الخارج.

وتوضح أرييل تاكر، مخططة مالية معتمدة تأخذ من سويسرا مقرًا لها، ومتخصّصة في مساعدة المواطنين الأمريكيين على الانتقال للخارج: "لقد كان رد الفعل الأولي: 'أريد الانتقال، لكنني لا أعرف إلى أين، ولا أعرف كيف'".

وتشرح تاكر لـCNN أنه من المهم التريّث والتفكير في الدولة التي يمكن الانتقال إليها كمواطن أمريكي.

وبحسب مؤشرات"غوغل"، ارتفعت عمليات البحث التي استخدمت عبارات مثل "مغادرة البلاد" و"كيفية الانتقال إلى كندا" بشكل كبير في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2024، بعد الأخبار عن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكان البحث شهد ارتفاعًا هائلًا بعد فوزه في انتخابات عام 2016.

سواء كان الانتقال إلى الخارج لدوافع سياسية أم غيرها، فإنّ ارتفاع إمكانية العمل عن بُعد، وبرامج التأشيرات الجديدة، والحوافز الضريبية التي تجذب البدو الرقميين، والمستثمرين، والمتقاعدين، والعائلات قدّمت في الآونة الأخيرة خيارات إضافية للأشخاص الذين يفكرون بالانتقال الدولي.

وفي حين أنّ هناك عشرات الوجهات التي يمكن أخذها بالاعتبار عند الانتقال إلى الخارج، فإنّ القائمة التالية تعطي الأولوية لمجموعة من المواضيع التي تركّز على المغتربين، ضمنًا جودة الحياة، والقدرة على تحمّل التكاليف، والرعاية الصحية، وإمكانية الوصول إلى المعالم الثقافية والأنشطة الخارجية.

وتقدم هذه القائمة نصائح عامة للأشخاص الذين ينتقلون إلى أي مكان في العالم، إلا أنها تركّز بشكل أساسي على المواطنين الأمريكيين.

المكسيك

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لطالما شكلت المكسيك وجهة تقاعد شهيرة للأمريكيين، وقد اجتذبت العديد من العائلات والبدو الرقميين في السنوات القليلة الماضية.

فبالنسبة إلى مدينة مكسيكو سيتي التي يبلغ عدد سكانها في المنطقة الحضرية 22 مليون نسمة، ما يجعلها أكبر مدينة في أمريكا الشمالية، تعتبر وجهة جاذبة في الآونة الأخيرة.

ولا يُظهِر نمو العاصمة أي علامات على التباطؤ، إذ من المتوقع أن يزيد عدد السكان بنحو 667،300 نسمة في عام 2025 مقارنة بثلاث سنوات سابقة، وفقًا لموقع مراجعة سكان العالم.

وبين عامي 2019 و2022، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة أو جددوها من حوالي 17،800 إلى أكثر من 30 ألف شخص.

وفي أماكن أخرى، تعد مدن مثل أواكساكا، وسان ميغيل دي الليندي، وبلايا ديل كارمن، أيضًا ملاذًا للمغتربين الأمريكيين، الذين يشير العديد منهم إلى أن عوامل الجذب القوية في المكسيك هي:

انخفاض تكاليف المعيشة،

وأسلوب الحياة المريح.

الإيجابيات: تصدرت المكسيك استطلاع "InterNations" لعام 2023 للمغتربين واحتلت المرتبة الخامسة بين أفضل الدول منذ عام 2014. وبحسب أحدث النتائج، يقدّر المغتربون عوامل مثل:

سهولة الاستقرار،

والحياة الاجتماعية الممتعة،

وشبكات الدعم القوية،

والقدرة على تحمّل التكاليف،

وأسلوب الحياة المريح.

السلبيات:إسوة بالوجهات العالمية الأخرى التي استقبلت تدفقًا من الأمريكيين أخيرًا، فإنّ:

مجتمعات بعض المدن المكسيكية تعارض وجود الأجانب،

ومعدل الجريمة مرتفع. ويوازي4 أضعاف تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

إسبانيا

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من المناخ الرائع، وتكلفة المعيشية المنخفضة نسبيًا، إلى المدن والبلدات النابضة بالحياة، والغنية بالثقافة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيط الأطلسي، لا عجب أن يعلن المزيد من الأمريكيين بشغف "تحيا إسبانيا!" للمرحلة اللاحقة من حياتهم.

وتضم كل من مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية مجتمعات كبيرة من المغتربين الناطقين باللغة الإنجليزية، في حين تكتسب مدينة فالنسيا الساحلية زخمًا سريعًا كوجهة مفضّلة أيضًا، إذ احتلت المرتبة الأولى في مؤشر جودة الحياة لعام 2024 من "InterNations"، كما تصدرت المؤشر السنوي لـ Live and Invest Overseas" لعام 2024.

الإيجابيات: هناك الكثير مما نحبه في إسبانيا، مثل:

المدن الحديثة والبلدات الصغيرة الخلابة،

والرعاية الصحية الشاملة عالية الجودة،

ومشهد تناول الطعام

والحياة الليلية الشهيرة عالميًا.

وفي الواقع، احتلت المدن الإسبانية فالنسيا، وملقة وأليكانتي المراكز الثلاثة الأولى في أحدث قائمة من "InterNations" كأفضل المدن للمغتربين.

السلبيات: إذا كنت تأمل أن يعزّز الانتقال إلى إسبانيا حياتك المهنية، فقد تحتاج إلى تعديل توقعاتك. فإسبانيا:

"تسجل أسوأ أداء في مؤشر العمل بالخارج (34)".

"عدم التحدث باللغة الإنجليزية على نطاق واسع خارج المدن الكبرى. وفي منطقتي كاتالونيا و إقليم الباسك، اللغات الرسمية هي الكتالونية والإيسكارا (أو الباسكية)، على التوالي.

الباسك، اللغات الرسمية هي الكتالونية والإيسكارا (أو الباسكية)، على التوالي. وأسلوب الحياة الإسباني المميز يشكل صعوبة للتكيف مع الحياة في إسبانيا، إذ أن جداول العمل وتناول الطعام تكون أطول من المعايير الأمريكية.

هولندا

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احتلت هذه البلاد المهووسة بركوب الدراجات المرتبة السادسة في تقرير "غالوب" للسعادة العالمية لعام 2024، الذي يقيّم مؤشرات مختلفة، هي: رضا الحياة، والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.

وتصدرت مؤشر "نومبيو" العالمي لعام 2023 لجودة الحياة.

اعتبارًا من عام 2022، عاش نحو 31 ألف مهاجر من الأمريكتين في هولندا، وفقًا للبيانات الرسمية. وتحظى العاصمة أمستردام بشعبية خاصة، حيث تجتذب قنواتها الخلابة، وهندستها المعمارية التاريخية، وأجواؤها المريحة حشدًا دوليًا كبيرًا، وتوجد أيضًا مجتمعات مغتربين قوية في مدن أكبر مثل روتردام وأوتريخت.

الإيجابيات:

من الصعب التفوّق على البنية التحتية، والثقافة العالمية لركوب الدراجات في هولندا.

تشتهر هولندا أيضًا بنظامها التعليمي القوي، إذ أن معظم قطاع التعليم يموّل من قبل الحكومة.

وهناك ميزة ضريبية رئيسية للأجانب تسمح لعمال ذوي المهارات العالية التقدّم بطلب للحصول على ما يُعرف بحكم الـ 30%، وهي ميزة ضريبية تعفيهم ضريبياً بنسبة 30% من إجمالي رواتبهم لمدة خمس سنوات.

السلبيات: بالمقارنة مع بعض الدول الأوروبية الأخرى، فإن هولندا تعتبر:

مكلفة، إذ وصلت إيجارات الشقق غير المفروشة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، بحسب بيانات "Statista".

ضرائب الدخل مرتفعة، إذ يبلغ معدل الضريبة 49.5% على الرواتب التي تتجاوز 73،031 يورو (حوالي 81،135 دولارًا). ما يدفع العديد من المغتربين بعد خمس سنوات من التمتع بقاعدة 30%، للبدء بالتفكير في خطوتهم التالية بعد انتهاء أهليّتهم.

الطقس الغائم والبارد والممطر خلال الشتاء ومطلع فصل الربيع، وكذلك هبوب الرياح المستمر.

ألمانيا

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تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وسوق العمل القوية ونظام الرعاية الاجتماعية القوي، ناهيك عن المدن والبلدات الغنية بالتراث، جذابة للأجانب، خصوصًا الأمريكيين. وبحسب أحدث الأرقام الوطنية، فإن أكثر من 122 ألف أمريكي يعتبرون ألمانيا موطنهم.

ويوجد في برلين مجتمع دولي كبير بشكل خاص من الأجانب الناطقين باللغة الإنجليزية، لكن مراكز أخرى مثل ميونيخ، وفرانكفورت، وشتوتغارت لديها أيضًا مجتمعات وافدة قوية.

الإيجابيات:

تعتبر ألمانيا مناسبة للعائلات، بفضل:

الرعاية الصحية الشاملة والمزايا الاجتماعية مثل راتب "أموال الأطفال" الشهري، ورعاية الأطفال المدعومة بشكل كبير، وإجازة الوالدين السخية.

تأشيرة العمل الحر في ألمانيا سهل الحصول عليها إلى حد ما، وفق تاكر.

"إحدى الفوائد التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون مقارنة ببعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أنه يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل حر في ألمانيا، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول".

السلبيات: لا تتمتع ألمانيا ببعض وسائل الراحة التي اعتاد عليها العديد من الأمريكيين، مثل:

متاجر البقالة التي تعمل على مدار الساعة،

أو الصيدليات التي تقدّم خدمة توصيل الطلبات عبر السيارة.

وفي أيام الأحد، تكون معظم المتاجر مغلقة (باستثناء المطاعم والمخابز بشكل عام).

وقد تكون البيروقراطية في البلاد مرهقة، لأنّ العديد من العمليات الحكومية تعتمد على الأوراق الرسمية التي ترسل البريد.

كوستاريكا

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جذبت كوستاريكا بجمالها الطبيعي، ومناخها الدافئ، وتكاليف المعيشة المعقولة لعقود المغتربين الذين يتطلعون إلى الانغماس في مفهوم "pura vida"، الذي يترجم إلى "الحياة النقية"، ويعد بمثابة شعار وطني وأسلوب حياة في البلاد. ولطالما كانت دولة أمريكا الوسطى وجهة شهيرة للأمريكيين.

الإيجابيات:

نظام الرعاية الصحية الممتاز،

من أكثر الدول استدامة في العالم، ويعيش العديد من السكان المحليين أنماط حياة في الهواء الطلق، سواء كان ذلك بركوب الأمواج على مدار العام، أو ممارسة اليوغا اليومية على الشاطئ.

تقدمة بعض الحوافز الضريبية التي تجذب الأجانب.

السلبيات: