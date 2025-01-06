التزلج في أمريكا الشمالية "مكلف للغاية".. إليكم وجهات بديلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون الأشخاص الذين تزلجوا بمنتجع كبير في أمريكا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، ربما شعروا بصدمة الأسعار تمامًا كما يشعر هؤلاء بانتعاش برودة الثلج.

تُعتبر أسعار تذاكر المصاعد بالعديد من المنتجعات في الولايات المتحدة وكندا ديناميكية، ما يعني أنها تتغير في الوقت الفعلي بحسب الطلب. وغالبًا ما تكون الأسعار مقلقة – خاصة عند مقارنتها بتكاليف التزلج في أوروبا.

تقول جوليا شنايمان، رئيسة تحرير مجلة التزلج على الإنترنت "SnowBrains" إنك "إذا لم تخطط مسبقًا، وخاصة في الولايات المتحدة، فإن التزلج يصبح مكلفًا للغاية بالنسبة للعائلات. لقد أصبح باهظ الثمن".

ولكن هناك العديد من المنتجعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا حيث تكون الثلوج رائعة وأسعار تذاكر المصاعد - حتى تلك التي يتم شراؤها في اللحظة الأخيرة - أقل بكثير من حاجز 300 دولار الذي تفرضه العديد من المنتجعات الشهيرة.

إليك بعض الجبال المشهورة للتزلج والتي تستحق النظر فيها.

جبل برونداج، أيداهو

جبل برونداج، أيداهو Credit: Brundage Mountain Resort

يُعد جبل بروندج المفضل لدى متزلجي وممارسي رياضة التزلج على الجليد، وذلك إلى الشمال من منتجع بحيرة مكال في غرب وسط ولاية أيداهو الأمريكية. وتوفر رحلات الجليد الموجهة بواسطة قطارات الثلج إلى 18 ألف فدان من الأراضي الجبلية ضمن غابة بايت الوطنية الوصول إلى الأحواض غير المتأثرة والممرات المغطاة بالأشجار.

ويمكن الوصول إلى 70 مسارًا عبر المصاعد الستة في المنتجع، حيث تكون الظروف الثلجية أمرًا معتادًا، ويبلغ متوسط تساقط الثلوج في منطقة القاعدة 813 سنتيمترًا سنويًا، مع ظروف أكثر انحدارًا وعمقًا كلما ارتفعت في الجبل.

بينما لا توجد أماكن سكن في قاعدة الجبل، يمكنك الإقامة على بعد 15 دقيقة في فندق "شور لودج" على ضفاف بحيرة بايت. وهناك مياه حرارية للاستحمام في الفندق، ولكن يستحق الأمر الانطلاق في جولة على الزلاجات الثلجية للوصول إلى ينابيع بورغدورف الساخنة، حيث تتدفق المياه الدافئة من الينابيع إلى المسابح الريفية.

منتجع "صنلايت ماونتن"، كولورادو

يقدم منتجع Sunlight Mountain بمنطقة Glenwood Springs تجربة تزلج ممتازة بأسعار أقل بكثير من جبال كولورادو الباهظة الثمن Credit: Nate Krause/Sunlight Mountain

تبعد جلين وود سبرينغز وآسبن مسافة 64 كيلومترًا فقط عن بعضهما البعض. لكن، تختلف المدينتان تمامًا عندما يتعلق الأمر بمن يرتدي الفراء في الخارج ومن لا يرتديه على الإطلاق.

وبهدف الحصول على عطلة تزلج أكثر تكلفة مع الحفاظ على المتعة، يقدم منتجع "صنلايت ماونتن" في جلين وود سبرينغز تجربة رائعة بأسعار تقل بنحو النصف عن تكلفة منتجعات كولورادو الكبيرة.

يُعد المسار المسمى "The Heathen" في المنطقة المخصصة للخبراء فقط في الجهة الشرقية من المنتجع واحدًا من أكثر المسارات انحدارًا في كولورادو، بزاوية 52 درجة. وهناك العديد من المسارات الخضراء والزرقاء التي تجذب العائلات.

إذا حجزت باقة "تزلج، سباحة، إقامة" في منتجع "Glenwood Hot Springs Lodge" أو فندق كولورادو القريب، يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا التزلج مجانًا مع كل بالغ يدفع ثمن بطاقته.

القمة في سنوكوالمي، واشنطن

يوفر منتجع The Summit أربع مناطق أساسية Credit: Summit at Snoqualmie

تنتشر القمة في جبال سنوكوالمي وألبينتال مع أربع مناطق قاعدة، وتعتبر القمة في سنوكوالمي، التي تقع على بعد ساعة فقط شرق مدينة سياتل الأمريكية، من أهم الأماكن التي تجمع الثلوج لموسم التزلج.

وتتميز المنطقة بسجاد سحري والكثير من المسارات المناسبة للمبتدئين وأصحاب الخبرة المتوسطة، مما يجعل "جبل المنزل" في سياتل مفضلاً لدى العائلات.

وسيتم فتح في موسم 2024/2025 مصعدين جديدين لتمكين الوصول إلى المزيد من التضاريس.

ويجب على المتزلجين المتقدمين الانتباه إلى المصعد الجديد "Internationale" في منطقة ألبينتال، الذي يوفر وصولاً مباشراً إلى أكثر التضاريس تحدياً في المنتجع مثل مناطق "ألبينتال باك بولز" و"سنيك دانس".

ويُقال إن المنتجع يقدّم أكبر كمية من التزلج الليلي في الولايات المتحدة، حيث يتوفر ذلك في ثلاث من مناطق القاعدة.

قمة سانت آن، مقاطعة كيبيك

على بعد أقل من ساعة شمال مدينة كيبيك الساحرة، تشهد منطقة قمة سانت آن متوسط ​​تساقط ثلوج طبيعية يبلغ 209 بوصة سنويًا. Credit: Etienne Dionne/Mont Sainte Anne

مع بقاء الدولار الأمريكي قويًا مقابل الدولار الكندي، فإن التزلج شمال الحدود يمكن أن يكون صفقة خاصة الآن عندما تختار المنتجع المناسب.

وعلى بعد أقل من ساعة شمال مدينة كيبيك الساحرة، يشهد منتجع التزلج "Mont-Sainte-Anne" بأسعار معقولة تساقطًا طبيعيًا للثلوج بمعدل 209 بوصات سنويًا، ويحتوي على 71 مسارًا للتزلج أو التزلج على الجليد (يبلغ طول أحدها حوالي ثلاثة أميال).

ويمكن للزوار الإقامة في أحد الشاليهات الصغيرة المستوحاة من الدول الاسكندنافية في "Le Versant Mont-Sainte-Anne". كما يمكنهم الوصول إلى حمامات السباحة الخارجية، ومرافق الساونا، وغرفة البخار.

SkiBig3، بانف، ألبرتا، كندا

Credit: Reuben Krabbe/SkiBig3

تعتبر حديقة بانف الوطنية في جبال روكي الكندية مكانًا رائعًا على مدار العام. كما تتمتع المنطقة بأحد أطول مواسم التزلج في أمريكا الشمالية، حيث تظل المنحدرات مفتوحة من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى مايو/ أيار في المنتجعات الثلاثة التي تشكل SkiBig3، وهي عبارة عن عرض مجمع مع حافلات تزلج مجانية بينها.

يشتهر منتجع Banff Sunshine بالثلوج الطبيعية (لا يوجد تصنيع للثلوج هنا، حيث يبلغ متوسط ​​تساقط الثلوج 30 قدمًا)، ويأتي المتزلجون للاستمتاع بـ 3300 فدان من التضاريس الصالحة للتزلج على جميع مستويات القدرة، بما في ذلك مسار التزلج المتطرف الشهير Delirium Dive.

ويتكون منتجع التزلج على ضفاف بحيرة لويز من أربعة واجهات جبلية، وهو المفضل لدى العائلات لأنه في أعلى كل مصعد تقريبًا يوجد مسار أخضر (للمبتدئين) للعودة إلى منطقة القاعدة.

منتجع برايتون، ولاية يوتا

يشهد منتجع برايتون في ولاية يوتا تساقط ثلوج سنوي متوسط ​​يبلغ حوالي 42 قدمًا أو 12 مترًا ويحتوي على 66 مسارًا وخمسة حدائق تضاريس. Credit: Paul Kennedy/Alamy Stock Photo

يقع منتجع "برايتون" على قمة وادي Big Cottonwood في ولاية يوتا الأمريكية، بجوار منتجع "سوليتيود ماونتن" الأكبر حجمًا، ويشهد تساقط ثلوج سنوي متوسط ​​يبلغ 500 بوصة، ويضم 66 مسارًا وخمسة حدائق تضاريس (المفضلة لدى متزلجي الجليد) للاستفادة القصوى من الثلوج البيضاء.

هذا الموسم، توسع برايتون منطقة التزلج الليلي إلى جبل ميليسنت.

منتجع "بانوراما ماونتن"، بانوراما، كولومبيا البريطانية

يتميز هذا المنتجع الواقع في جبال بورسيل في كولومبيا البريطانية بتضاريس للمبتدئين والمتوسطين بالإضافة إلى مسارات سوداء مخصصة للخبراء. Credit: Ashley Voykin/Panorama Mountain Resort

يجد المتزلجون على الجليد الذين يبحثون عن مسارات واسعة على طول خط الشلال وأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر انحدارًا وعمقًا غايتهم بهذا المنتجع في جبال بورسيل بكولومبيا البريطانية.

يُعتبر نصف عدد مسارات منتجع "بانوراما ماونتن" مناسبًا للمبتدئين وأصحاب الخبرة المتوسطة في التزلج، بينما يجذب Taynton Bowl - الذي كان في السابق متاحًا فقط للمتزلجين بالطائرات العمودية - الخبراء بمساحة 750 فدانًا من المسارات السوداء القادمة (التي يتم مراقبتها والسيطرة عليها من الانهيارات الجليدية).