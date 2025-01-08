عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة الأردنية الأربعاء، عن الاستعداد لتنظيم أول معرض تاريخي حول نشأة وجذور المسيحية في الأردن نهاية الشهر الجاري في قلب مدينة الفاتيكان، من المتوقع أن يتضمن عرض أكثر من 90 قطعة أثرية نادرة، تتنوع بين الفسيفساء الدقيقة والرموز القديمة، في رحلة تفاعلية للزوار تبدأ بلحظة معمودية المسيح مرورا بالعصر البيزنطي، ووصولا إلى العهد الإسلامي والعهد الهاشمي.

وفي مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، قالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عنّاب، إن هذا المعرض هو الأول من نوعه وأن هناك العديد من القطع الأثرية التي تعرض خارج البلاد للمرة الأولى، فيما أشارت إلى أن المعرض يشكل حدثا مميزا، مع مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان والاحتفالات اليوبيلية المقدسة للفاتيكان تحت شعار "حج الأمل".

ولفتت الوزيرة عناب، إلى أن من أهم تلك الرموز رمز السمكة، الذي يعتبر من أهم وأندر القطع الأثرية في تاريخ المسيحية ، قائلة إن المعرض بمثابة دعوة مفتوحة للعالم لاكتشاف تاريخ الديانات في الأردن.

وينقل المعرض زواره في رحلة عبر الزمن، لاستكشاف المواقع المقدسة في الأردن التي تعد محطات رئيسية للحج المسيحي المعتمدة من الفاتيكان، ومن أبرز هذه المواقع تل مار الياس و كنيسة الجبل في عنجرة شمال البلاد التي تخلد ذكرى السيدة العذراء، وموقع جبل نيبو مقام النبي موسى، وكذلك قلعة مكاور موقع استشهاد يوحنا المعمدان ( النبي يحيى بن زكريا في الديانة الإسلامية)، وموقع المعمودية المسيح في منطقة المغطس.

وأكدت عنّاب، بأن المعرض هو رسالة من الأردن للعالم تأكيدا على قيم السلام والعيش المشترك بين أتباع الديانات، فيما من المتوقع أن يسهم المعرض في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة "للحج المسيحي".

ويستمر المعرض من 31 كانون الثاني إلى 28 شباط المقبل من هذا العام.

من جهته، قال سفير الفاتيكان في الأردن خلال المؤتمر الصحفي جوفاني بييترو دال توزو، إن الإعلان عن المعرض يأتي قبل مناسبة الاحتفال بتدشين وتكريس كنيسة معمودية السيد المسيح في موقع المغطس التابعة للبطريركية اللاتينية، حيث سيترأس الاحتفال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان المبعوث الشخصي للبابا فرنسيس، الكاردينال بييترو بارولين، الجمعة من نهاية هذا الاسبوع.

وعرض سفير الفاتيكان لسيرة تطوّر العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان والأردن، منذ الزيارة الأولى للبابا بولس السادس في 1964 ، مؤكدا أن هناك عدة أسباب لاهتمام الفاتيكان بالمملكة، بما في ذلك الدور المركزي الذي يلعبه الأردن في المنطقة، معتبرا بأن الأردن ، هو نموذج للتعايش والحوار بين الأديان.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبد الزراق عربيات، إن المعرض سيتضمن رحلة تفاعلية لزواره، مشيرا إلى أن هناك خطة لنقل المعرض إلى عدة مواقع أخرى في فرنسا والبرتغال واليونان، لغايات تعزيز الروابط الثقافية بين الأردن والعالم.