دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشاهد مثيرة، تبدو وكأنها مأخذوة من فيلم رعب، تبرز غابة من أشجار غريبة الشكل يغطيها الضباب الكثيف، ويزيد من جمالها الغموض الذي يحيط بها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ووثق مدون السفر الروسي الذي يتخذ من جزيرة ماديرا البرتغالية مقرًا له، سيرجي هجنياك، غابة "فانال" وشارك مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تزامنا مع عيد الهالوين، في 31 أكتوبر/ تشرين الماضي.

وقال هجنياك لموقع CNN بالعربية: "بصفتي مدون سفر أعيش في ماديرا منذ أكثر من عامين، يتمثل هدفي بمشاركة الجمال الطبيعي منقطع النظير للجزيرة".

وتُعد غابة "فانال"، بأشجارها القديمة المغطاة بالطحالب وأجوائها السريالية، واحدة من أكثر الأماكن غموضا في ماديرا.

ومن خلال التقاط هذه المشاهد، يسعى هجنياك لإلهام متابعيه لاستكشاف ما هو أبعد من الأماكن السياحية المعتادة وتقدير التنوع البيولوجي الفريد على الجزيرة.

وعلى ارتفاع حوالي 1،100 متر، حيث يتراكم الضباب غالبًا بسبب المناخ المحلي الفريد، تقع غابة "فانال" في شمال غرب ماديرا، بالقرب من هضبة "بول دا سيرا" الأكبر في الجزيرة.

وأوضح هجنياك أن غابة "فانال" هي جزء من غابة "لوريسيلفا"، وهي موقع تراث عالمي لليونسكو منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 1999، وتعد "واحدة من أقدس وأهم الكنوز الطبيعية المحمية في ماديرا"، وفقا للموقع الرسمي "Visit Madeira".

ويصف هجنياك تجربة التنزه في غابة "فانال" بأنها تجربة فريدة من نوعها، إذ تشعرك وكأنك داخل حلم، على حد تعبيره، حيث تتلوى الأشجار الغار المعمّرة، في أشكال جميلة ومخيفة يكتنفها الضباب الكثيف، قائلًا إن "الغابة تبدو وكأنها تخرج من قصة خيالية، حيث تكسر الرياح وأجراس الأبقار البعيدة صوت الصمت".

يُذكر أن مقطع الفيديو حصد أكثر من 50 ألف مشاهدة، ونال إعجاب متابعي هجنياك على منصة "إنستغرام".