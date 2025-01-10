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مصور يوثق حركة طيور الفلامنجو فوق بحيرة حمراء اللون بإيران

سياحة
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"لوحة فنية من أنامل الطبيعة".. مصور يوثق مشهدا بديعا لبحيرة في إيران
01:12
"لوحة فنية من أنامل الطبيعة".. مصور يوثق مشهدا بديعا لبحيرة في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تخال أن طيور الفلامنجو هذه تحاول العبور بين كثبان رملية ذات لون بني صدئ، لكنها في الوقع تتحرك على سطح مياه بحيرة في إيران.

وقد تمكن المصور الإيراني مرتزى صالحي من توثيق هذا المشهد الجوي المثير للدهشة لبحيرة "مهارلو"، وهي بحيرة مالحة تبلغ مساحتها 25 ألف هكتار تقع في مدينة سروستان بمحافظة فارس، في جنوب إيران (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

تُعد هذه البحيرة ذات اللون الفريد المائل للأحمر بسبب الطحالب الحمراء، واحدة من مناطق الجذب السياحي الطبيعية الفريدة في فارس، وفقا لما ذكره موقع منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة الإیرانية "Visit Iran".

في مقابلة مع CNN بالعربية، قال صالحي، وهو عضو في جمعية المصورين الإيرانيين، إنه أراد تسليط الضوء على عودة الحياة إلى بحيرة "مهارلو" بعدما مرت بعدة سنوات من الجفاف.

وفي الماضي، كانت بحيرة "مهارلو" موطنًا لما يتراوح بين 100 إلى 150 ألف طائر فلامنجو وردي اللون، لكن العديد منها هجر البحيرة بسبب الجفاف.

أضاف صالحي أن "هذه الطحالب تنمو عندما ينخفض ​​منسوب المياه في البحيرة، ويرتفع تركيز الملح، ما يغير لونها إلى الأحمر".

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