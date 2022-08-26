مصور يكشف "مخبأ" صغار أسماك القرش نهارًا في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق وسألت نفسك أين تقيم صغار أسماك القرش عادة خلال النهار؟وثّق المصور الفوتوغرافي، دانيو بيتروتشي روبليدو، مقطع فيديو يُظهر عددًا من هذه المخلوقات البحرية بمدينة كابو سان لوكاس، في المكسيك.

وأوضح المصور الفوتوغرافي أنّ صغار أسماك القرش هذه تُقيم عادة أسفل الكهوف أثناء النهار.

وتكون أكثر نشاطًا للصيد في محيط الشعاب المرجانية ليلًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ومن الواضح أنّ هذا النوع من أسماك القرش، وتحديدًا تلك ذات الرأس الأبيض، هادئة جدًا.

وقال روبليدو، في حديث له مع موقع CNN بالعربية: "لا تُعَد أسماك القرش خطيرة، فهي تخاف أكثر منّا نحن البشر".

وكان هناك نحو 4 من صغار أسماك القرش.

وإذا كنت تفكر بمشاهدتها عن قرب، فمن السهل جدًا زيارة الشعاب المرجانية ومعاينة هذه الأسماك.

وأوضح المصور الفوتوغرافي أنّ هناك حوالي 14 سمكة في كهوف مختلفة، وتنضوي عادة في إطار مجموعات تتألّف من 3، أو 4، أو 5 أسماك.

وفيما يتعلق بردود فعل الناس حول مقطع الفيديو، فقد حاز رواجًا كبيرًا بين متابعي المصور الفوتوغرافي.

واعتقد العديد من الأشخاص أن هذا أمر من الرائع مشاهدته.

وأعرب روبليدو عن سعادته الكبيرة لنمو عائلة أسماك القرش.

وقال المصور الفوتوغرافي: "الشعاب المرجانية الصحية تحتضن أسماك القرش وأسماك القرش مهمة جدًا للمحيط".