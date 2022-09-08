مصور يقف وجهًا لوجه مع دلفين غاضب بالمكسيك.. ماذا حصل؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن شاهدت دلفينًا بملامح غاضبة؟ ربما ستستغرب بداية من طرح سؤال كهذا، خاصة أن هذه الحيوانات البحرية معروفة بجمالها ولطافتها.

وفي الواقع، استطاع المصور الفوتوغرافي، دانيو بيتروتشي روبليدو، والذي يعيش حاليًا بالمكسيك، أن يعكس جانبًا آخرًا لم تشاهده سابقًا للدلافين.

ولدى تواجده في مياه مدينة كابو سان لوكاس، بالمكسيك، سمع روبليدو صوت بعض الدلافين تقاتل لتحظى باهتمام أنثى دلفين.

وبمجرد اقتراب أحد الدلافين الغاضبة منه، حرص المصور الفوتوغرافي على البقاء ثابتًا حتى مغادرته.

وفي الصورة أدناه، ستلاحظ ملامح غاضبة لدلفين يبدو وكأنه في مواجهة حادة مع روبليدو.

ولم يكن يعرف روبليدو حينها ما الذي يجب عليه فعله، حيث استخدم كاميرته كوسيلة للحماية.

ويعتبر المصور الفوتوغرافي نفسه محظوظًا جدً لرصد هذه اللحظة، والتركير على فم الدلفين، خاصة أن التركيز ليس مثاليًا أحيانًا تحت الماء.

وقال المصور الفوتوغرافي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يعتقدون أن الدلافين كائنات لطيفة وغير مؤذية، لكنها في الواقع حيوانات برية وقوية".

وتُعد هذه واحدة من الصور المفضلة لروبليدو، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 10 أعوام.

ويميل حاليًا إلى رصد الحيوانات البحرية، إضافة إلى المناظر الطبيعية والبورتريه.

ما رأيك بالصورة التي التقطها أعلاه؟