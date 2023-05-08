شاهد.. رد فعل كلب "يحلق" عاليًا في السماء يفاجئ كثيرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد عودته من الهند في صيف عام 2021، شعر المغامر الفرنسي، والذي يُعرف باسم "شمس"، باكتئاب كبير، حيث أراد رفيقًا يشاركه في جميع نشاطاته.

وهكذا قرّر تبّني كلب من سلالة "سامويد"، ويبلغ من العمر 4 سنوات.

ولم يكن الكلب، واسمه "أوكا"، حينها محظوظًا جدًا، علمًا أنه تم التخلي عنه مرتين قبل أن يحصل عليه "شمس".

وقال المغامر الفرنسي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أحب أن أقول إنه احتاج إليّ بقدر ما كنت أنا بحاجة إليه".

وبعد أن عرف "شمس" أن العديد من أصدقائه يُحلّقون مع كلابهم عاليًا في السماء، قرر تعليم "أوكا" مهارات الطيران الشراعي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبداية، حرص "شمس" على تعليم كلبه كيفية الطيران، والتصرف عند التحليق عاليًا، وحتى الهبوط. وصمم حزامًا خاصًا لـ"أوكا" حتى يستطيع الطيران بكل أريحية.

ويميل "شمس" إلى الطيران في ظروف جوية هادئة للغاية مع كلبه، وخصوصًا خلال فترتي الصباح والمساء.

وحازت مقاطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي "شمس" عبر وسائل الاجتماعي.

وقال المغامر الفرنسي: "كانت مفاجأة كبيرة.. يبدو أن غالبية الناس لا يعرفون أنك تستطيع الطيران مع كلبك! أعتقد أنه ليس أمرًا شائعًا.. يشعرون بالاندهاش بشكل عام من مدى استرخاء أوكا في الهواء".