بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون مرّرت بجانب هذا البرج في المملكة العربية السعودية مرّات عدة، ولكنك ستتفاجأ حتمًا عندما تنظر إليه من زاوية مختلفة كليًا مقارنة بتلك التي تشاهدها عادة.

ومن خلال عدسة اللبناني، ابراهيم العتري، وهو مقيم في السعودية منذ عدة سنوات، استطاع متابعوه استكشاف "نافذة إلى السماء"، بتصميم فريد من نوعه.

ويمارس العتري هواية التصوير الفوتوغرافي منذ الصغر، لكنه قرّر أخيرًا تطوير نفسه وشراء كاميرا وعدسات مختلفة كل فترة، حتى يتعلّم أكثر فأكثر.

ويُعتبر العتري التصوير هواية وفن جميل جدًا، حيث يستطيع أن يمضي يومه كله في التصوير دون الشعور بالتعب أبدًا.

Credit: Ibrahim Amer Al-Atari

ولطالما شعر العتري بالدهشة من تصميم "برج المجدول"، لأنه يعتبر من بين أطول الأبراج الملتوية في العالم، بحسب قوله.

ويقع البرج في العاصمة، الرياض، على طريق الملك فهد الرئيسي.

ويسلك العتري هذا الطريق بشكل دائم، حيث أُتيحت له فرصة التقاط هذه الصورة المميزة عندما كان الطقس غائمًا بشكل جميل. وبذلك، قرّر الوقوف أسفل البرج، وتخيله كسلم أو طريق إلى السماء.

ويقول المصور اللبناني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية إن "تصميم هذا البرج يتميز بشكل فريد، وأنيق، ويُبهر جميع الأشخاص.. ويُعتبر من أجمل الأبراج، ويتميز بفكرته الغريبة وشكله العصري".

وعند التقاط هذه الصور، أراد العتري أن يكون البرج وسط الصورة، وكأنه يصل إلى السماء، حتى يتخيل المشاهد أنه يستطيع الصعود إليه بقدميه.

وحازت هذه الصور على إعجاب العديد من الأشخاص والأصدقاء، الذين قاموا بتشبيبه فعلًا بنافذة إلى السماء.

وهذه ليست الصورة الوحيدة التي تعكس المنشآت المعمارية في البلاد، حيث ينشر العتري صورًا مختلفة لأبراج السعودية ومناظرها الطبيعية عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، والذي يتابعه ما يزيد عن ألف شخص.

وبسبب حب العتري للتصوير بشكل كبير، يرى أنه يستطيع تطوير هذا الشغف، ليُصبح أكثر من هواية.