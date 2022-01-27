مشهد مثير للدهشة..الثلوج تعانق البحر الأبيض المتوسط في اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غطت طبقة من الثلوج أجزاء من اليونان، إثر عاصفة ثلجية نادرة وشديدة، مما أدى إلى شل حركة التنقل في البلاد.

وفي العاصمة أثينا، استطاع المصور اللبناني وائل اللادقي أن يوثق جانبًا مختلفًا للثلوج التي اكتست بها الطرقات، إذ وجد في الإطلالة الثلجية على البحر الأبيض المتوسط، مشهدًا يثير الدهشة.

Credit: Wael Ladki /@waelladki2

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح اللادقي أنه كمصور، تُعد آلة التصوير بمثابة جزء لا يتجزء من عمله، مشيرًا إلى أنه من البديهي عدم تفويت توثيق مثل هذه العاصفة الثلجية، والتي يصفها بأنها كانت شديدة وسريعة، وغطت أنحاء المنطقة التي تواجد فيها خلال نصف ساعة فقط.

ويصف اللادقي، الذي يقيم حاليًا في أثينا منذ عدة أشهر، مشاهدة الثلوج بأنها بمثابة منظر رائع للغاية، قائلًا: "في لبنان نشهد تساقط الثلوج في المناطق الجبلية، ولكن ليس في المدينة".

Credit: Wael Ladki /@waelladki2

واستطاع المصور توثيق بعض المناطق في العاصمة اليونانية أثينا، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب التنقل بسبب الثلوج التي غطت الطرقات، مما أدى إلى فرض حظر تجول لمدة 3 أيام.

وعمد اللادقي من خلال عملية التوثيق إلى إبراز الثلوج وهي "تعانق" البحر، والتي تُعد تجربته الأولى كمصور، على مدار أكثر من 20 عامًا.

Credit: Wael Ladki /@waelladki2

أما تساقط الثلوج في أثينا والذي غطى شواطئ البحر وقواربه برداء أبيض ناصع، فيتمتع بميزة نادرة بالنسبة إلى اللادقي، تختلف عن الصور الاعتيادية لتغطية الثلوج للجبال والأماكن المرتفعة.

Credit: Wael Ladki /@waelladki2

ولفت اللادقي إلى الصورة الأقرب لقلبه، والتي التقطها لقوارب الصيد المغطاة بالثلوج بالكامل، بينما يحاول الصيادون إزاحة الثلوج عنها لتشغيلها، وبدء يوم عمل جديد.

واجتاحت العاصفة "إلبيدا" اليونان يوم الاثنين، حيث غطت أثينا بثلوج كثيفة نادرًا ما تتساقط في العاصمة اليونانية، لكنها تحدث الآن للعام الثاني على التوالي.