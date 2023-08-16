تتقوس حول جبل السمراء.. حائل ومعالمها السياحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حائل عاصمة الصحراء العربية الواسعة وموطن الشعراء وقصص السهر، هي مدينة سعودية تضم العديد من الآثار والمعالم السياحية.

بحسب الهيئة العامة للآثار والسياحة في السعودية، فإن معظم المرافق السياحية في مدينة حائل، بما في ذلك الفنادق والشقق المفروشة تقع ضمن الأحياء المأهولة بالسكان وبالقرب من 40% منهم، ومدينة حائل هي منطقة موصى بها لتطوير السياحة في المنطقة.

تتقوس حائل حول جبال السمراء وتقع بين جبل شمر في الشمال وجبل سلمى في الجنوب وتحتل حائل اليوم في السعودية مكانة عالية باعتبارها عاصمة المنطقة الشمالية الوسطى من المملكة وبكونها محطة شعبية أثناء موسم الحج.

المعالم السياحية والأثرية في مدينة حائل السعودية

تشتهر حائل مدينة التاريخ والثقافة والمغامرة أيضًا باستضافة فعاليات دولية عديدة، كمهرجان الصحراء ورالي حائل الدولي.

ومن أشهر الأماكن والمعالم السياحية:

صحراء النفود

صحراء النفود أو ما تعرف ببحر الرمال، وفقًا لوزارة السياحة السعودية، هي صحراء من الرمال الحمراء تقع في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية تغطي مساحة 64 ألف كيلومتر مربع.

وهي وجهة للعديد من الباحثين عن الاستكشاف ومغامرات التخييم أو تقريع الكثبان الرملية أو ركوب الأمواج على الرمال خارج المدينة مباشرةً.

قلعة أعيرف

وفقًا لمجلس التنمية السياحية في منطقة حائل، تعدّ قلعة أعيرف وجهة تعكس الطابع التراثي والتاريخي لمنطقة حائل، وتتميز بأنها مطلة على الأحياء ويسهل الوصول إليها بفضل موقعها في مركز وسط حائل إذ تم بناء القلعة على قمة جبل، ويمكن رؤيتها من أي مكان في مدينة حائل.

يوجد في القلعة منطقة سكنية ومسجد وحمامات وأماكن للصلاة ودورات مياه وغرف للنوم ومصلى ومستودعات وغيرها من المرافق التي مكنت المواطنين من العيش فيها لفترات طويلة.

وادي عقدة

هي منطقة جبلية تقع في عمق وادي أجا، تحيطها الجبال من الجهات الأربع وتتميز بالطبيعة الخلابة والعيون الجارية وأشجار النخيل.

سوق حائل الشعبي

يقع سوق حائل أيضًا في وسط المدينة مباشرةً، ويبيع الدلال التراثية والتمور والفواكه والخضروات والحرف اليدوية مثل الأواني الفخارية والحصائر المنسوجة.

الفوهات البركانية

توجد على جبال سلمى وهي من أشهر جبال الجزيرة العربية ومن أشهرها الهتيمة.

مدينة فيد التاريخية

والتي تضم قصر خراش الأثري وهي من أقدم المدن التاريخية وتبعد 10 كم شرق مدينة حائل.

البلدة القديمة بالحائط

كانت تسمى قديما فدك وهي من المواقع الأثرية التي تعود لآلاف السنين، تضم مباني تراثية وحصون.

متحف حائل الإقليمي

يتميز متحف حائل الإقليمي بمختلف الحرف والصناعات التقليدية، وجذبه لجميع الأعمار، وتتضمن العروض المتحفية فيه تاريخ منطقة حائل عبر العصورk بحسب وكالة الأنباء السعودية . وفيه قسم مخصص لجيولوجيا حائل تعرض فيه التكوينات الصخرية، مصحوبة بشرح للتسلسل الزمني لها والتنوع الطبيعي في المنطقة.

مدينة جبة

أُضيفت مدينة جبة إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2015، وهي مدينة تاريخية ووجهة صحراوية جميلة للسياح من جميع أنحاء العالم.

تعود المدينة إلى العصر الحجري، وتتضمن منحوتات ونقوشا صخرية وأدوات حجرية قديمة يمكن للسائحين رؤيتها والتعرف عليها.

متنزه جبل السمراء

هو أحد المتنزهات الجبلية المميزة ويتوسطه جبال متجاورة أعلى قمة لها تبلغ حوالي 170 مترا.