"ستُخيفك فوهته الموحشة".. سعودي يرصد أحد أكثر البراكين خطورة بالبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتميز جبل الهيل في المملكة العربية السعودية بكونه بركانًا خامدًا بمساحة مهيبة، ويرتفع عن سطح البحر مسافة 1,475 مترًا.

ومن بين العديد من البراكين المتواجدة على أرض السعودية، يوثق المصور السعودي محمد المسند جمال بركان الهيل، في حرة كشب، والذي يبعد عن الرياض 700 كيلومتر وعن الطائف 250 كيلومترًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال المسند في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ينتابك شعور مخيف وأنت تشاهد فوهته الموحشة وأنفاقه المظلمة".

وقد يكون بركان الهيل الأعلى في حرة كشب، لكنه ليس الأكبر في السعودية.

ويبقى الحذر واجبًا عند زيارته، لأنه يُعتبر من بين أكثر براكين البلاد خطورة، بحسب ما قاله المصور السعودي.

ووفقًا لما ذكره موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني، تُعد حرة كشب بمثابة حقل حمم يقع في غرب المملكة العربية السعودية، بالقرب من حفرة الوعبة.

ويبلغ عمر حرة كشب البركانية أكثر من مليوني عام، حيث ظهرت في عصر البليستوسين.

ويرى البعض أن زيارة البراكين في الميدان يمكن أن تكون تجربة تعليمية مثيرة.

ويتميز جبل الهيل بحفرة بعرض 300 متر، والتي كانت في وقت ما مليئة ببحيرة من الحمم البركانية.

ولطالما كان المسند مهتمًا بالتصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 25 عامًا.

ويميل دومًا إلى رصد الطبيعة والصحراء والبراكين بعدسة كاميرته، كما يعشق أجواء الرحلات البرية الشتوية.