ستثير فضولك.. خريطة ضوئية بالسماء "ستقلب منظور الناس" لمدينة دبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن حلمت بمشاهدة مدينة دبي من الفضاء، ولكن دون أن تتحرك من مكانك.. الأمر بسيط للغاية، فكل ما عليه فعله هو التوجه إلى مركز دبي المالي العالمي.

ولكن، ربما عليك الاستعجال قليلًا، لأنه سيتم عرض عمل فني مميز أمام الزوار حتى 30 يناير/ كانون الثاني 2022، من الساعة 7:10 مساءً حتى الساعة 3:00 صباحًا.

Credit: VOUW

ويقف وراء هذا العمل الفريد استديو التصميم "VOUW"، مقره في أمستردام وتأسس عام 2017، وهو تابع للمؤسسين مينجوس فوغل وجوستوس برونز.

ورفع الاستديو ستارته عن معرض فني، يُعرف باسم "City Gazing Dubai"، وهو يسلّط الضوء على كل من التقدم البشري، والتواصل، والاستدامة.

Credit: VOUW

ويقدّم الاستديو صور الأقمار الصناعية لدبي، التي صُممت من مصابيح LED مضبوطة على موسيقى بمساعدة الملحن، داريوس تيمر، والتي تعكس مشهدًا صوتيًا يجسد نمو دبي، بدءًا من عدد قليل من الطرق الرئيسية إلى كونها وجهة فريدة مشهورة عالميًا.

ومن خلال عرض تطور المدينة على خلفية السماء، يهدف "City Gazing Dubai" إلى إيصال رسالة حول الإنجازات البشرية، والتواصل الاجتماعي، والاستدامة.

وكان يبحث الاستديو عن طريقة لقلب منظور الناس للمدينة، ومنحهم رؤية جديدة كاملة لها، مع توعيتهم بمدى ضعف مدينتهم.

ويُعرف هذا التأثير باسم "تأثير النظرة العامة" وهو شيء يختبره رواد الفضاء أثناء رحلاتهم إلى السماء. ويتسبب تأثير النظرة العامة في إدراك رواد الفضاء بمدى ضعف كوكبنا وأهمية الاعتناء به.

ويتأمل الاستديو أن يراود الزوار هذا الشعور أيضًا.

Credit: VOUW

كيف صُمم هذا العمل الفني؟

استخدام صور ناسا لمدينة دبي ليلًا

تصميم خريطة لتصوير المدينة بخطوط LED، التي يصل إجمالي طولها إلى 180 مترًا

إنشاء نقاط اتصال مخصصة، والتي سيتم توصيلها بأنابيب مربعة الشكل (جميعها مرقمة ومقطعة بالطول المناسب)

دراسة تاريخ دبي وتطوير رسومًا متحركة مخصصة تتدفق عبر خطوط LED للمدينة

إنشاء نظام الجملون في دبي، والذي يحمل شبكة فائقة القوة مصنوعة من أقوى الأسلاك على وجه الأرض

بعد توصيل جميع أجزاء المدينة (نقاط الاتصال والأنابيب)، يتم توصيلها بالشبكة

توصيل جميع مصابيح LED وتصحيحها

رفع العمل وإجراء فحوصات الصوت والضوء

ومن بين المعالم الشهيرة التي يتضمنها هذا العمل الفني، ستجد جزيرة النخلة الشهيرة، والتي تجعل الأشخاص يربطون العمل الفني بمدينة دبي على الفور.

Credit: VOUW

وحاز معرض "City Gazing Dubai" على الكثير من ردود الأفعال الإيجابية.

وقال مؤسسا الاستديو، أثناء حديثهما مع موقع CNN بالعربية: "كان من المضحك أن ترى كيف يتساءل الناس عما كنا نبنيه، عندما لم يكن هناك شيء بعد".

إذًا، ما رأيك؟ هل تفكر بزيارة هذا المكان؟