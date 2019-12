يقوم أحد المعجبين بفيلم سيد الخواتم (Lord of the Rings)، ببناء منزل الأحلام لمحبي الفيلم، بشكل مستوحى من الأفلام التي يمكن للمرء مشاهدتها خلال سلسلتي أفلام (The Hobbit)، و"سيد الخواتم" للكاتب ج. ر. ر. تولكين.

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2019