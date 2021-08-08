يشكل المد العالي الذي غمر ساحة سان مارك الشهيرة في البندقية ليلة السبت أعلى منسوب مياه صيفي منذ أكثر من 25 عامًا، بحسب ما أفاد به ألفيس بابا، رئيس مركز رصد المد والجزر في البندقية لشبكة CNN يوم الأحد.

وأشار ألفيس إلى أن ظاهرة المد المرتفع غير عادية بالنسبة لشهر أغسطس، خاصة أن ارتفاعه وصل لـ100 سنتيمتر، معتبرًا أنه علينا العودة إلى 1995 ليكون هناك مد أعلى من فترة الصيف هذه.

لم تتسبب فيضانات الأمس في أي ضرر كبير، واستمتع السائحون بها، لاسيما مع درجة حرارة كانت لا تزال 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) وقد بردت قليلاً!، بحسب ما قاله رئيس مركز المد والجزر في مقابلة عبر الهاتف.