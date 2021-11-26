بعد عقود من الترميم.. مصر تفتتح “طريق الكباش” في حفل ضخم بالأقصر

احتفلت مصر، مساء الخميس، بإعادة افتتاح طريق الكباش الأثري في مدينة الأقصر، وهو طريق بطول 2.7 كيلومتر يربط بين مجمعين معبدين في المنطقة، وهما معبد الأقصر ومعبد الكرنك.

يعود تاريخ الطريق، المعروف أيضًا باسم طريق الكباش، إلى أكثر من 3 آلاف عام ولكن تم اكتشافه لأول مرة في أواخر الأربعينيات، وفقًا لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وقالت الوزارة إن الطريق تم توسيعه عبر مختلف السلالات المصرية على مدى مئات السنين وأضيف إليه ملاحق، بما في ذلك الحمامات والمغاسل ومنطقة لصنع الفخار ومخزن لأوعية النبيذ.

وتضمن الحدث إعادة تمثيل مهرجان الأوبت، وهو احتفال سنوي قديم وكرنفال تقيمه السلالات المصرية بحضور الملوك للاحتفال بنهر النيل وخصوبته. وقد خضع الموقع منذ ذلك الحين لعقود من أعمال التنقيب والترميم، واليوم يضم مئات من تماثيل أبي الهول التقليدية والتماثيل ذات رأس الكبش التي تصطف على طريقه.

وشهد الحفل، الذي حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسيرة وأوركسترا وراقصين بالزي الفرعوني عرضوا الطقوس القديمة خلال مهرجان الأوبت.

ووصفت وزارة السياحة والآثار الموقع بأنه “أكبر متحف مفتوح في العالم“، وقالت في بيان إن الهدف من المشروع هو الترويج للسياحة في الأقصر وإبراز مكوناتها الأثرية المتنوعة.