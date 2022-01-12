رجل يقتحم قمرة القيادة على متن طائرة ويتدلى من نافذتها.. شاهد ما حدث

رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 488 كانت على المدرج في هدوراس الليلة الماضية، عندما قالت شركة الطيران إن راكبًا، وأثناء صعوده على متن الطائرة، اقتحم قمرة القيادة المفتوحة.

وحاول أحد أفراد طاقم الطيران إيقافه، كما تقول شركة الطيران، لكنه أتلف بعض المعدات داخل سطح الطائرة.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يخرج من نافذة الطائرة، التي يمكن فتحها بواسطة طاقم الطيران في طائرة 737 في حالة الطوارئ لتهوية قمرة القيادة.

واعترضت الشرطة المشتبه به في نهاية المطاف، ولكن الطائرة تضررت بشكل سيئ وفقًا لشركة الطيران، التي اضطرت إلى إحضار طائرة 737 أخرى لإكمال هذه الرحلة.

ووفقًا لـFlightaware، فقد غادرت هذه الرحلة بعد 8 ساعات تقريبًا وعلى متنها 121 راكبًا على متن الطائرة.