منشور مطار يثير تفاعلّا واسعًا على "تيك توك".. والسبب دمية دب ضائعة

دمية دب كانت ضائعة في مطار ميلووكي ميتشيل الدولي بأمريكا تجتمع مع مالكها الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أعوام بعد أشهر. واكتشف عمال المطار الدب في يناير وبدأوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على مالكه.

أعطت المنشورات هذا المطار متابعين على "تيك توك" أكثر من أي مطار آخر في العالم. ويرجع جزء من سبب انتشار المنشورات إلى القلب الذي تمت خياطته على صدر الدب، ما يشير إلى أن الدمية قد أُعطيت لطفل يعاني من عيوب في القلب. الصبي الصغير يتمتع بصحة جيدة، لكن الأسرة سعيدة لأن هذا الوضع أدى إلى زيادة الوعي لأولئك غير محظوظين.