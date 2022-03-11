تستضيف السعودية مهرجان سماء العلا كثالث مواسم لحظات العلا، وتعد فعالية المنطاد من أبرز فعاليات مهرجان سماء العلا، حيث تجذب العديد من المهتمين من حول العالم بهذه الفعالية.

توفر التجربة فرصة التحليق في سماء العلا، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والإرث الحضاري للمحافظة.

شهدت العلا تحقيق رقم قياسي جديد لغينيس للأرقام القياسية تحت عنوان أكبر عرض ليلي للمناطيد المضيئة في العالم.

وبلغ عدد المناطيد التي أضاءت سماء العلا 142 منطاداً جوياً، ليكسر المهرجان بهذا العدد رقمه القياسي السابق والبالغ 100 منطاد في عام 2019.