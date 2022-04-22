انتشر مقطع فيديو جديد يظهر بطل المكالمة للوزن الثقيل، مايك تايسون، وهو يلكم مسافرًا على متن طائرة. وثق شخص ما الحادثة التي وقعت على رحلة جيت بلو في سان فرانسيسكو، حيث حصلت TMZ Sport على الفيديو.

ولم تعلق جيت بلو على الحادثة، بينما قال ممثلو الملاكم إن "السيد تايسون تعرض لحادثة على متن الطائرة مع مسافر عدواني بدأ في الإساءة إليه ورمى قنينة مياه عليه حينما كان في مقعده".

وأفادت بعض التقارير أن ذلك المسافر كان ثملًا وكان عدائيًا جدًا تجاه مايك تايسون في تلك اللحظة، لكن في نهاية المطاف تم اعتقال الاثنين.