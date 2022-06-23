نوت أنثى نسر أن تأكل صغير صقر، ثم قررت أن تتبناه. فبحسب بام مكارتني، المتطوعة في GROWLS لمراقبة النسور، فقد اعتقدت أنها ستضطر إلى مشاهدة وفاة صغير الصقر، إذ بدت أنثى النسر في البداية وهي تحمل الصقر بين مخالبها.

ولكن بدلاً من ذلك، كانت مكارتني في انتظار مفاجأة مع مشاهدتها البث المباشر لكاميرا النسر في كولومبيا البريطانية بكندا. فبدلاً من كونه وجبة - نظرًا إلى أن النسور تأكل الصقور عادة - فقد تم تبني صغير الصقر من قبل النسر.

وقالت مكارتني "في اليوم التالي بدأت الأم في إطعام الصقر لأنها بدأت تختلس النظر، وتزقزق طلبًا للطعام".

أحضرت أنثى النسر طيورًا ميتة أخرى وأطعمت الصقر، كما أن صغير النسر - الذي كان موجودًا في العش - تقاسم الطعام أيضًا مع الصقر، كأنهما شقيقين.